Lucca, scoperto studio di agopuntura abusivo: denunciato un 40enne

Scoperto a Lucca uno studio medico abusivo gestito da un 40enne privo di titoli e abilitazioni. Le indagini, avviate a settembre dopo segnalazioni su presunti 'miracoli' attribuiti all’uomo, hanno accertato che sarebbero stati effettuati centinaia di trattamenti in modo illecito e irregolare.

Il quarantenne non risulta iscritto all’albo dei medici e non è laureato in Medicina. Dalle verifiche emerge che avrebbe seguito alcuni corsi all’estero prima di avviare autonomamente l’attività. Per questo è stato denunciato alla procura per esercizio abusivo della professione medica.

La Guardia di Finanza ricorda che l’agopuntura può essere praticata esclusivamente da medici abilitati, in quanto considerata un atto medico che richiede diagnosi, prognosi e prescrizione di terapie, con valutazione dei rischi e dei benefici rispetto ad altre metodiche della medicina occidentale.

Lo studio, ricavato in un appartamento, era organizzato con stanze adibite a sale per trattamenti e pazienti in attesa. Gli investigatori hanno trovato aghi conservati in contenitori improvvisati e privi di qualsiasi sistema di sterilizzazione. Tutto il materiale è stato sequestrato.