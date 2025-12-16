Nonna Bruna spegne 103 candeline: gli auguri della città di Livorno

Festeggia ben 103 anni la signora Bruna Mazzoni Baldeschi, nata a Livorno il 16 dicembre del 1922.

Per tutti è “Nonna Bruna”, in particolare per i concittadini della zona del Mercato e di piazza XX Settembre, dove ha abitato per diversi decenni. Ha avuto 4 figli, due maschi e due femmine, poi la famiglia si è allargata con 8 nipoti e 2 bisnipoti.

Da qualche anno è ospite della residenza di via Passaponti. È molto benvoluta per la sua allegria e la sua giovialità, e anima le serate con il karaoke. La passione per il canto, perfezionata con il marito Leonetto, ha accompagnato la sua vita. E la voce continua a sostenerla, del resto nonna Bruna non sente affatto i suoi 103 anni. “Ho avuto qualche acciacco – dice sempre – ma adesso è tutto superato”. Bruna tiene molto al decoro e a vestirsi bene e ha i capelli sempre ben fatti.

Nella Rsa è già pronta una bella torta e il karaoke, per festeggiare come si deve questo importante compleanno.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonna Bruna un omaggio floreale, con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

