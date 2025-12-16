Nonna Bruna spegne 103 candeline: gli auguri della città di Livorno

Attualità Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

Festeggia ben 103 anni la signora Bruna Mazzoni Baldeschi, nata a Livorno il 16 dicembre del 1922.

Per tutti è “Nonna Bruna”, in particolare per i concittadini della zona del Mercato e di piazza XX Settembre, dove ha abitato per diversi decenni. Ha avuto 4 figli, due maschi e due femmine, poi la famiglia si è allargata con 8 nipoti e 2 bisnipoti.

Da qualche anno è ospite della residenza di via Passaponti. È molto benvoluta per la sua allegria e la sua giovialità, e anima le serate con il karaoke. La passione per il canto, perfezionata con il marito Leonetto, ha accompagnato la sua vita. E la voce continua a sostenerla, del resto nonna Bruna non sente affatto i suoi 103 anni. “Ho avuto qualche acciacco – dice sempre – ma adesso è tutto superato”. Bruna tiene molto al decoro e a vestirsi bene e ha i capelli sempre ben fatti.

bruna_mazzoni_baldeschi_livorno_103_anni

bruna_mazzoni_baldeschi_livorno_103_anni

Nella Rsa è già pronta una bella torta e il karaoke, per festeggiare come si deve questo importante compleanno.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonna Bruna un omaggio floreale, con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Notizie correlate

Livorno
Cronaca
15 Dicembre 2025

Nuovo episodio di violenza sui volontari della Misericordia: ipotesi body cam per tutelarli

Nei giorni scorsi, durante un intervento di emergenza a Livorno, alcuni volontari della Misericordia locale sono stati aggrediti con spinte, offese e minacce, in una situazione degenerata fino a rendere [...]

Livorno
Attualità
14 Dicembre 2025

Natale di solidarietà: il pranzo della Comunità di Sant’Egidio per riaccendere la speranza in città

C'è un'attesa che nel tempo di Natale si risveglia un po' in tutti e che rivela quella sete di famiglia, di tavola comune, di essere qualcuno amato dagli altri, che [...]

Livorno
Attualità
12 Dicembre 2025

Livorno festeggia i 100 anni di nonno Furio Moretti

Ha festeggiato cento anni il sig. Furio Moretti, che ha sempre vissuto a Livorno tranne il giorno della sua nascita, visto che la mamma era andata a partorire, come usava [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina