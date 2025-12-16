Notte Bianca del LES al liceo Pontormo di Empoli

Per venerdì 19 dicembre il liceo Il Pontormo di Empoli organizza la quinta edizione della Notte Bianca del LES che quest’anno ha per tema la sicurezza sul lavoro.

Per affrontare questo importante tema di attualità i docenti di diritto hanno organizzato per cinque classi del LES, nella settimana precedente, un incontro di formazione online con Antonio Boccuzzi, unico superstite dell’incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino e con Matteo Micheli, tecnico della prevenzione presso l’Azienda USL Toscana Centro, insignito nel 2021 del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per l’impegno in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro. Matteo Micheli e Antonio Boccuzzi sono tra i promulgatori e primi firmatari della Carta fondamentale della formazione sulla sicurezza sul lavoro presentata a Bagno a Ripoli ad aprile 2024.

Il liceo Pontormo ha chiesto la disponibilità all’Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro per allestire nell’atrio dell’istituto la mostra fotografica “Non numeri ma persone” dedicata alle vittime di incidenti sul lavoro. La mostra dà un volto alle statistiche, spesso edulcorate, dei morti sul lavoro e per lavoro, ne descrive speranze e passioni. Nata nel 2009 con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Livorno, dei Comuni di Piombino e della Val di Cornia, il sostegno di Unicoop Tirreno e la collaborazione di Premio Leoncini, ha avuto da allora decine e decine di allestimenti in tutta Italia. La mostra sarà allestita nell’atrio della sede di via Sanzio e potrà essere visitata dal 17 al 23 dicembre.

- Gli alunni delle altre scuole superiori potranno visitare la mostra in orario pomeridiano (14:00-18:00), previa prenotazione e solo se accompagnati da un docente. Per informazioni scrivere una mail a fiis027001@istruzione.it

- La mostra sarà aperta, in particolare, agli alunni di terza media e alle loro famiglie venerdì 19 dicembre dalle 18 alle 20:30 in occasione della Notte Bianca del LES.

Venerdì 19 dicembre, è previsto un incontro al mattino rivolto alle classi del triennio del Liceo Economico Sociale.

- ore 9:00 – 10:00

Inaugurazione della mostra e presentazione dell’operato dell’Associazione, a cura di Valeria Parrini Toffolutti, presidente onorario dell’Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

- ore 10:15 – 12:00

intervento dei funzionari INAIL:

David Maccioni - Dirigente della Sede Territoriale Firenze-Empoli

Andrea Cioppi - Dirigente medico della Sede di Empoli

Nunzia Giovanna Pisano - Responsabile della Sede di Empoli

Giulia Billa - Funzionario della Sede di Empoli

Federica Parisi - Funzionario della Sede di Empoli

Alle ore 18:00 il Liceo Economico Sociale apre le porte e prenderà il via la tradizionale Notte Bianca del LES nella sede di via Sanzio con il saluto del Dirigente Scolastico, prof.ssa Filomena Palmesano.

Dall’apertura fino alle 19:30 si svolgeranno varie attività: gli studenti diplomati che raccontano la loro esperienza universitaria, i tutor che guidano i ragazzi di terza media alla scoperta del Liceo, il racconto delle esperienze all’estero e degli scambi, Work in progress: il Lavoro tra Scienze Umane e Diritto.

Alle ore 19:30 Flash Mob e poi tutti in auditorium per l’evento conclusivo della serata: la rappresentazione teatrale: «La Sicurezza lavora per la Vita»

L’iniziativa è condivisa con la Rete dei LES della Toscana.

Fonte: Ufficio stampa