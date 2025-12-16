Nuovi parcheggi a Barberino e Marcialla e restauro della storica fontana del borgo

Grandi opere pubbliche per rivitalizzare e riqualificare spazi pubblici, luoghi di comunità, monumenti storici e dare nuova linfa ai centri urbani di Barberino Tavarnelle. E’ in corso la realizzazione di una serie di investimenti strategici che mirano a vestire di nuove funzioni e servizi l’area residenziale di Barberino Val d’Elsa sulla quale l’amministrazione comunale sta lavorando per la realizzazione di varie opere tra cui un ampio parcheggio al servizio dei residenti nell’area sottostante i giardini di piazza Mazzini, un intervento di restauro conservativo che farà tornare agli antichi fasti la fontana storica di Barberino, cuore sociale e culturale del borgo, l’attuazione di un progetto artistico e artigianale con il coinvolgimento della comunità che cambierà il volto sociale e culturale della terrazza panoramica. Un luogo suggestivo che si affaccia sulla campagna valdelsana da cui si scorgono borghi, castelli e la Cupola di San Michele Arcangelo a Semifonte.

Nuovi 45 posti auto stanno sorgendo all’ingresso del borgo, nell’area di campagna sottostante la terrazza panoramica. L’investimento, messo in campo dal Comune, ammonta a 450mila euro e vuole dare una risposta concreta alle esigenze di sosta della comunità. L’intervento fa parte di un più ampio piano che mira a riqualificare tutta l’area di piazza Mazzini e sarà circondata da un’ampia area a verde. A proposito di parcheggi, risale a qualche giorno fa l’inaugurazione di un altro parcheggio, quello situato in via San Francesco nel borgo di Marcialla, battezzato con un brindisi insieme alla comunità residente.

Si tratta di un’area di sosta che potrà accogliere fino a 25 autovetture ed è stata realizzata con una spesa del valore di 360mila euro. "E’ stato un investimento complesso – spiega il sindaco David Baroncelli - che ha compreso la realizzazione di un parcheggio, oltre alla viabilità, ai marciapiedi e ai muri di contenimento. In tutta l’area abbiamo realizzato la rete fognaria, abbiamo installato la pubblica illuminazione a led e ci siamo occupati delle sistemazioni dell’area a verde con le piantumazioni di essenze locali”. “Il parcheggio di Marcialla, opera attesa da tempo, - precisa - offre un importante servizio alla comunità che potrà utilizzare l’ampia area sosta di via San Francesco e spostarsi a piedi attraverso la realizzazione del nuovo camminamento fra via San Francesco e la Strada Provinciale 49".

Stanno procedendo i lavori per la realizzazione dell’opera di restauro della fontana di Barberino, datata inizio secolo scorso, grazie ad un finanziamento ottenuto dal Comune attraverso la partecipazione ad un bando di rilevanza pubblica, indetto dall’Autorità Idrica Toscana. Il progetto prevede il ripristino dell’impianto idrico ed elettrico e il rinnovo del meccanismo di funzionamento. Gli interventi manterranno intatta la struttura esterna del manufatto. "Sono in corso gli interventi idraulici e le opere di pulitura della pietra – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani – stiamo procedendo inoltre con la sostituzione dell’impianto idrico ed il posizionamento tutte le tubazioni nuove".

Per concludere è in fase di esecuzione la realizzazione delle 2500 mattonelle in ceramica, disegnate e realizzate dai cittadini e dalle cittadine di ogni età, che andranno a riqualificare la terrazza panoramica di Barberino grazie al progetto d’arte collettiva “Spazio Antico Tempo Nuovo”, firmato da Adele Giuntini e Francesco Casella, promosso e sostenuto dal Comune in collaborazione con l’associazione Le Tre e un Quarto Aps, Giardino Sottovico e l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani. Perché tutti possano lasciare un segno e far parte di questa monumentale opera di rigenerazione urbana, realizzando la propria mattonella che sarà utilizzata per rivestire l’area pubblica, il gruppo di lavoro ha organizzato un ciclo di laboratori artistici gratuiti presso il Giardino Sottovico il 24 gennaio, il 21 e il 28 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 13. Al momento sono state realizzate 1300 mattonelle con la partecipazione degli studenti e delle studentesse che proseguiranno il loro lavoro anche nel mese di gennaio. I laboratori aperti alla cittadinanza saranno proposti fino a giugno. Info: 055 8052585.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

