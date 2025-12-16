Pendolari, potenziato il servizio ferroviario diretto tra Firenze-Montecatini

Da domenica 14 dicembre, giorno di entrata in vigore dell’orario ferroviario invernale, 15 treni in programma lungo la linea Firenze-Pistoia iniziano o terminano la loro corsa alla stazione di Montecatini Terme - anziché a quella di Pistoia - e nel tratto aggiuntivo effettuano fermata intermedia a Serravalle Pistoiese.

“Si tratta di una linea strategica per i pendolari – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – questo incremento del servizio è un passo concreto per migliorare la mobilità quotidiana, rendere il trasporto pubblico più efficiente e rispondere alle esigenze reali di chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio."

“Questa variazione nel servizio ferroviario – ha spiegato l’assessore regionale ad infrastrutture e trasporti Filippo Boni – si aggiunge a quella già attiva da settembre scorso con l'apertura del raddoppio fra Pistoia e Montecatini e rappresenta un potenziamento pensato per le centinaia di pendolari che ogni giorno utilizzano la linea partendo proprio da Montecatini o da Serravalle. Stiamo vedendo i frutti degli importanti investimenti fatti su quella linea dalla Regione e dell’ascolto portato avanti rispetto alle istanze del territorio. Raccogliere la voce dei cittadini e trasformare il servizio in modo che sia sempre più aderente alle loro necessità è un obiettivo che la Toscana continuerà a perseguire, così come la promozione del trasporto pubblico, più che mai strategico in tempi di transizione ecologica e congestionamento dei trasporti privati”.

Tra le novità introdotte con la variazione di orario c'è il prolungamento del tragitto di due treni, l'18826, proveniente da Chiusi che ora prosegue fino a Montecatini Terme, e l'18861, proveniente da Montecatini che ora arriva fino a Montevarchi. Questo fa sì che Montecatini sia collegata direttamente con il Valdarno, senza cambi obbligatori a Santa Maria Novella. Entrambi i treni manterranno le fermate a Firenze Rifredi, Statuto e Campo di Marte.

“Queste variazioni ampliano ulteriormente l’offerta – aggiunge Boni - con la possibilità di raggiungere in modo diretto altre destinazioni, un collegamento utile per certo per lavoratori e studenti, ma anche per i turisti”.

Da notare che gli ultimi dati di frequentazione forniti da Trenitalia (novembre 2025) evidenziano un significativo incremento di viaggiatori nelle due stazioni interessate rispetto allo stesso periodo dello 2024 e del 2023, un incremento probabilmente legato anche alla notizia della nuova offerta disponibile.

