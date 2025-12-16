Pennarelli e Babbi Natale di stoffa per i piccoli della Pediatria di Empoli

Un gesto semplice, fatto a mano, che entra in reparto e parla ai bambini senza bisogno di parole. Questa mattina l’associazione Il Torrino e le Donne della Piccola Biblioteca di Monterappoli hanno portato alla Pediatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli una donazione pensata per i più piccoli. Un pupazzo di stoffa raffigurante Pinocchio, realizzato all’uncinetto, tanti Babbo Natale cuciti a mano, oltre a pennarelli, matite, quaderni e altro materiale per il gioco e il disegno.

Sono lavori fatti con pazienza e cura, nati dal tempo condiviso e dalla voglia di fare qualcosa di concreto per i bambini ricoverati. Oggetti semplici, ma capaci di rendere più lieve la permanenza in ospedale e di accompagnare i momenti della giornata con un sorriso.

Alla consegna erano presenti il professore Roberto Bernardini, direttore della Pediatria, la coordinatrice infermieristica Federica Iannotta e il dottor Matteo Bastiani per la direzione sanitaria del presidio ospedaliero, che hanno ringraziato le donatrici per l’attenzione e la vicinanza dimostrata al reparto.

Un’iniziativa che conferma quanto il legame tra territorio e ospedale possa tradursi in gesti utili e concreti, soprattutto quando al centro ci sono i bambini e il loro benessere quotidiano.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa