Percorsi di Successo, Confesercenti premia le aziende del Pisano

Si è svolta la prima edizione di “Percorsi di Successo”, una mattinata dedicata a celebrare le storie imprenditoriali delle aziende del territorio della Valdera–Cuoio e della Val di Cecina associate a Confesercenti.

Nel corso dell’evento sono state premiate diverse aziende, esempi virtuosi di resilienza, innovazione e radicamento nel territorio, protagoniste ciascuna con il proprio percorso imprenditoriale. A fare da cornice alla premiazione, Confesercenti Area Valdera–Cuoio e Val di Cecina ha presentato i dati annuali dell’associazione, che evidenziano una crescita significativa sotto molteplici aspetti: aumento del numero degli associati sintomo di un riconoscimento da parte delle imprese dei territori, potenziamento delle attività di formazione, aumento degli eventi territoriali che promuovono le nostre città con la collaborazione di oltre 30 Centri Commerciali Naturali che aderiscono al sistema Confesercenti, sviluppo dei servizi legati al credito e rafforzamento dei servizi al cittadino attraverso CAF e Patronato.

La mattinata è stata moderata dal responsabile d’area Claudio Del Sarto, con la partecipazione degli uffici di Confesercenti e dei tre presidenti territoriali: Futura Cavallini per l’Area Valdera–Cuoio, Valentina Aurilio, presidente di Confesercenti Pontedera, e Jonni Guarguaglini per l’Area Val di Cecina.

Numerosa e significativa la presenza di sindaci e assessori dei territori coinvolti, che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza al mondo delle imprese. Un evento caratterizzato da un clima positivo e partecipato, che segna l’inizio di un percorso volto a dare continuità al racconto delle eccellenze imprenditoriali del territorio e a consolidare il ruolo di Confesercenti come promotore di crescita, dialogo e coesione tra imprese e istituzioni.

Le aziende premiate : Pizzicheria Dal Canto ( Pontedera ); Bono da Morì ( Calcinaia ); Pizzeria Aurilio ( Pontedera ); Falorni – Brogi ( Ponsacco ); Pasticceria Zanobini ( Calcinaia ); Cartolibreria Elsa di Federica Salvoni ( Terricciola ); Pescheria Polo Nord ( Cascina ); Macelleria Fabiani ( Pomarance ); Ghera Srl ( Pontedera ); Fiorentini Roberto ( Peccioli ); La Cantina di Fabio ( Volterra ); L’ Arte del Fiore Ykebana ( Ponsacco ); Pizzeria la Civetta ( Palaia ); Barbafieri Assicurazioni ( Volterra, Capannoli , Casciana Terme – Lari ); Mode Rodolfo ( Santa Maria a Monte ); Dimensione Pc ( San Miniato ); Panicucci Collezioni ( Castelfranco di Sotto ); Cartolibreria Pucci 1980 ( Volterra ); Pasticceria Cavallini ( Bientina

Fonte: Confesercenti