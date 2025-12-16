Pistoia Città del Natale, le opportunità di visita dei Musei Civici nel prossimo fine settimana

Da giovedì 18 a domenica 21 dicembre, i Musei Civici di Pistoia offrono varie opportunità di visita con ingresso gratuito. Alle 17 di giovedì 18 dicembre è possibile partecipare a una visita guidata gratuita alla Casa-studio Fernando Melani (corso Gramsci 159), una delle realtà più originali del contesto museale italiano, per un percorso intenso e ricco di suggestione tra pensiero e opere dell’artista pistoiese. Prenotazione obbligatoria al numero verde di Pistoiainforma 800 012146.

Inoltre, nel fine settimana (sabato 20 e domenica 21 dicembre), il Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni sono aperti dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito.

Negli stessi giorni, e con il medesimo orario, è possibile visitare anche la chiesa di San Jacopo in Castellare, con ingresso gratuito (fino a un massimo di 50 persone contemporaneamente presenti).

Per informazioni

https://musei.comune.pistoia.it/

musei@comune.pistoia.it

Instagram: @museicivicipistoia

Facebook: Musei Civici Pistoia - Palazzo Fabroni

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa