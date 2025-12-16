Politiche giovanili, si è concluso il progetto 'Magneti' a Montespertoli

Si è concluso il progetto MAGNETI – Unisci, Crea, Condividi, progetto finanziato dal Programma Regionale FSE+ Toscana 2021-2027 con il contributo dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, finalizzata a promuovere coesione sociale, partecipazione attiva dei cittadini e presidio degli spazi pubblici nelle diverse aree del territorio comunale.

Il progetto, promosso dal Comune di Montespertoli, si è inserito nel quadro delle politiche sociali e giovanili dell’Amministrazione, con l’obiettivo di rispondere in modo concreto ai bisogni di aggregazione, socialità e protagonismo emersi tra adolescenti e giovani del territorio.

A partire dal mese di novembre è stato attivato uno spazio di aggregazione giovanile con apertura settimanale ogni giovedì. Lo spazio, rafforzato anche dall’acquisto di nuovi giochi da tavolo destinati alla biblioteca comunale, si è progressivamente affermato come luogo di relazione e socializzazione, oltre che di studio, coinvolgendo stabilmente un gruppo di almeno 25 adolescenti.

All’interno delle attività settimanali sono stati organizzati momenti tematici specifici, tra cui un incontro di make-up con una professionista del settore e un pomeriggio di sperimentazione della Silent Disco, che hanno registrato una partecipazione ampia e continuativa.

Il progetto ha inoltre previsto iniziative nel fine settimana. Nei sabati del 29 novembre e del 6 dicembre si sono svolti eventi in pistina, nell’ambito di Urban Magneti, dedicati alle culture urbane, con attività di skate, writing/graffiti e musica rap. Il sabato successivo è stato invece dedicato allo sport, con un evento di pallavolo che ha visto il coinvolgimento delle contrade di Montespertoli insieme ai ragazzi e alle ragazze partecipanti al progetto.

I dati di partecipazione raccolti a conclusione del percorso restituiscono un quadro significativo: 15 iscritti al laboratorio di skate, 12 partecipanti al laboratorio di writing/graffiti, l’attivazione di due nuove squadre di pallavolo Under 14 e l’esibizione pubblica di alcuni rapper locali.

«Il progetto MAGNETI si conclude formalmente, ma l’interesse e la partecipazione registrati dimostrano che il lavoro avviato intercetta un bisogno reale», dichiara l’Assessora alle Politiche sociali Ottavia Viti. «Come Amministrazione comunale intendiamo individuare modalità e strumenti per proseguire questo percorso, valorizzando le esperienze attivate e costruendo nuove opportunità di aggregazione e partecipazione per i giovani di Montespertoli».

La conclusione del progetto MAGNETI rappresenta quindi un punto di chiusura amministrativa, ma anche una base concreta su cui l’Amministrazione intende lavorare per dare continuità alle politiche di inclusione e presidio sociale rivolte alle nuove generazioni.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa