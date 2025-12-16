Puro Cioccolato Festival 2025, come cambiano sosta e transito

Nel prossimo fine settimana per la prima volta a “Empoli Città del Natale” farà tappa l’evento itinerante “Puro Cioccolato Festival 2025”.

Per consentirne lo svolgimento della manifestazione saranno adottate alcune modifiche temporanee alla sosta e al transito in piazza della Vittoria, nel tratto dall’intersezione con via Roma all’intersezione con via Curtatone e Montanara.

NEL DETTAGLIO - Con ordinanza 548 del 16 dicembre 2025, dalle 7 del giorno 19 dicembre 2025 alle 22 del 21 dicembre 2025, in piazza della Vittoria nel tratto dall’intersezione con via Roma all’intersezione con via Curtatone e Montanara saranno disposti il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati.

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

