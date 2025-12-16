Raid in due farmacie del Mugello, si indaga

Ladri in azione nelle farmacie in Mugello, per la precisione nel comune di Scarperia San Piero. Un colpo è andato a buon segno, l'altro è fallito. Il primo è stato fatto la notte scorsa in una farmacia in via Provinciale.
Dopo aver forzato la porta d'ingresso, secondo quanto ricostruito, si sono introdotti nei locali portando via 100 euro dalla cassa. Hanno anche preso la cassaforte ma l'hanno lasciata per la strada senza rubare il contenuto.
Poi nella notte, i ladri hanno provato a introdursi nella farmacia in località Casenuove Taiuti, invano. Indagano i carabinieri.
