Rischio idrogeologico, esteso alle 8 di mercoledì 17 il codice giallo su isole e costa sud

Una perturbazione atlantica con piogge diffuse sta interessando in queste ore la Toscana e nella prossima notte, tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, sono ancora possibili locali temporali sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale.

Per questo motivo la Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso fino alle 8 di domani mattina, mercoledì 17 dicembre, l’avviso di criticità di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale.

Sulle medesime aree restano validi fino alla mezzanotte di oggi, martedì 16, il codice giallo per mareggiate e quello per vento.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

