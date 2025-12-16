Risorse per interventi post-alluvione, a Montelupo 500mila euro

Il Consorzio di Bonifica ha ricevuto da parte del Commissario Presidente della Regione Toscana l’ufficialità della quota parte di finanziamenti per interventi che si sono resi maggiormente prioritari a seguito dell’evento alluvionale del novembre 2023.

Si tratta di 22 cantieri per cui il Consorzio di Bonifica si era detto disponibile e pronto a portare a termine la progettazione, istruire l’appalto e seguirne l’attuazione e direzione dei lavori e che dunque andranno aprendosi a partire dalle prossime settimane e per tutto l’anno 2026 secondo un ordine di priorità dettato dalla complessità degli interventi.

“Sono finanziamenti importanti, che stanno nell’iter dello stato di emergenza nazionale e che finalmente arrivano a destinazione e permetteranno al Consorzio di passare ai fatti con tanti nuovi interventi strutturali di massima priorità per il nostro territorio – commenta il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Paolo Masetti – Ringrazio dunque per queste disponibilità economiche ma al contempo tuttavia mi permetto di rammentare che l’elenco delle necessità per i corsi d’acqua del reticolo delle zone alluvionate sommava a oltre 156 milioni e che dunque il flusso finanziario deve continuare con una programmazione anticipata e costante degli interventi strutturali”.

Sul totale di poco meno di 21,5 milioni di euro destinati al Medio Valdarno, la suddivisione per province vede 4 interventi per 4,6 milioni che andranno realizzandosi in provincia di Firenze; 9 per 6,3 milioni in provincia di Prato e 9 per 10,5 milioni in provincia di Pistoia con questo ulteriore dettaglio:

In provincia di Firenze:

A Calenzano (FI): adeguamento dei rilevati delle casse di espansione esistenti per € 2.000.000,00;

A Campi Bisenzio, Capalle (FI): interventi di ripristino argine sinistro fiume Bisenzio tra il ponte vecchio di Capalle e la via Barberinese per € 600.000,00;

A Campi Bisenzio, Capalle (FI): interventi di ripristino argine sinistro fiume Bisenzio tra ponte A11 e ponte SS719 per € 1.500.000,00;

A Montelupo Fiorentino (FI): sistemazione rio Bottini e minori con interventi di consolidamento arginale e riduzione trasporto solido per € 500.000,00;

In provincia di Prato

A Carmignano (PO): realizzazione e ripristino di difese attive e passive sul t. Furba nei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano per € 800.000,00;

A Carmignano (PO): riprofilatura delle scarpate dei rio Barberoni per franamenti diffusi lungo le scarpate interne del corso d’acqua per € 300.000,00:

A Carmignano (PO): interventi di ripristino dell’efficienza funzionale delle opere idrauliche lungo il torrente Furba (I lotto che prevede il ripristino di alcune traverse ammalorate) per € 200.000,00;

A Montemurlo (PO): gestione materiale solido torrente Funandola a monte via Fermi via Morecci con rinalveamento a tratti, risagomature, stabilizzazione e regimazione, ripristino briglie per € 300.000,00;

A Montemurlo (PO): interventi di gestione del materiale solido lungo il torrente Stregale a monte del ponte di via Morecci con rinalveamento a tratti risagomature alveo, opere di stabilizzazione e regimazione controllo trasporto solido per € 200.000,00;

A Montemurlo, Oste (PO): manutenzione straordinaria cassa di espansione e impianto idrovoro Agnaccino per € 700.000,00;

A Prato, Santa Lucia (PO): consolidamento della briglia sul f. Bisenzio in loc. Santa Lucia nel comune di Prato per € 520.242,87;

A Prato (PO): ripristino specchiature sponde a valle della briglia sul f. Bisenzio per € 79.757,13;

A Vaiano (PO): interventi di ripristino e regimazione idraulica lungo il fiume Bisenzio nei comuni di Prato, Vaiano e Cantagallo per € 3.200.000,00;

In provincia di Pistoia

A Agliana, Ferruccia (PT): intervento di risagomatura e ampliamento sezioni fosso del Ronco per € 500.000,00;

A Agliana, Oste (PT): riassetto funzionale del fosso del Passaggio o Agnaccino nei comuni di Montemurlo e Agliana per € 800.000,00;

A Pistoia, Nespolo (PT): adeguamento argini torrente Brana tra il depuratore e via degli Armacani per € 1.000.000,00;

A Pistoia, Nespolo (PT): per la mitigazione del pericolo idraulico nell’area Nespolo Chiazzano – lotto 1 sistemazione cassa il Chiodo per € 450.000,00;

A Quarrata (PT): adeguamento funzionale della bocca tarata sul fosso Fermulla con implementazione funzionale ed adeguamento argini di cassa per € 2.000.000,00

A Quarrata (PT): vari interventi di ripristino lungo il torrente Fermulla dei cedimenti di scarpate arginali e muri di contenimento per € 300.000,00;

A Quarrata (PT): altri interventi di ripristino lungo il torrente Fermulla dei cedimenti di scarpate arginali e muri di contenimento per € 1.000.000,00

A Quarrata, Montalbano (PT): interventi di stabilizzazione dei tratti collinari e montani degli affluenti dei torrenti Fermulla, Falchereto, Impialla, Santonuovo e Morione per € 2.000.000,00

A Quarrata, Valenzatico (PT): adeguamenti arginali torrente Impialla dall’immissione nel torrente Stella verso monte per € 2.500.000,00

