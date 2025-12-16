Rotary Club Santa Croce sull'Arno Cuoio riunito in vista del Natale

In un clima di calda convivialità e autentico spirito rotariano si è svolta sabato 13 Dicembre 2025 presso il ristorante Pepe Nero di San Miniato la tradizionale conviviale degli auguri di Natale del Rotary Club Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del Cuoio e dell’E-Club Distretto 2071.

La serata, caratterizzata da un’atmosfera festosa, ha rappresentato un’occasione speciale per ritrovarsi insieme a soci, consorti e ospiti, scambiarsi gli auguri e ripercorrere i momenti più significativi dell’anno rotariano ormai giunto al termine. All’evento hanno partecipato con entusiasmo anche l’Assistente del Governatore Andrea Parisi, i Presidenti dei Club Rotary dell’area Toscana 1 Luca Borgioli, Roberta Salvadori e Riccardo Ganni, accompagnati dai rispettivi consorti ed il Mons. Pio Andrea Cristiani fondatore del Movimento Shalom, portando con la loro presenza un messaggio forte e condiviso dell’impegno delle nostre associazioni al sostegno ed allo sviluppo della nostra comunità.

Nel corso della conviviale, i Presidenti Antonio Martini per il Club Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del Cuoio e Filippo Ravenni per l’E-Club Distretto 2071 hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutti i soci per l’impegno, la dedizione e il servizio resi alla comunità, hanno augurato un sereno Natale asupicando che il nuovo anno possa essere ricco di progetti, iniziative di service da condividere insieme e nuove opportunità di crescita personale e collettiva. La serata si è conclusa con lo scambio di doni natalizi ed un brindisi alle imminenti festività. Un incontro che ha saputo unire tradizione e amicizia, confermando ancora una volta come il Rotary Club sia una comunità viva, coesa e profondamente legata ai valori del Natale.

Fonte: Ufficio stampa