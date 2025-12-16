Ruba alcolici e colpisce addetti alla vigilanza, arrestato

Un 22enne è stato arrestato per 'tentata rapina impropria' dopo aver colpito i vigilantes del supermercato di viale Galilei a Prato. Il giovane voleva scappare con bottiglie di superalcolici senza averle pagate.
Poi il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e ha deciso per la misura del divieto di dimora nel comune e nella provincia di Prato. Il 22enne era stato notato passare le casse nascondendo l'alcol sotto i vestiti. Scoperto, ha colpito il personale addetto alla vigilanza.
