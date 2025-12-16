San Francesco e il Presepe, giornata di studi e incontri con Shalom

Il Presepe è una tradizione cristiana da valorizzare sempre di più. Spesso viene estromesso anche dalle scuole per un falso laicismo che a nostro avviso è assurdo perché ricorda la nascita non di un mito, ma del più grande uomo nato sulla terra che ha segnato indelebilmente la cultura, l'arte, la musica le tradizioni di tutta la nostra società mettendo al centro con la sua vita e le sue opere i valori di uguaglianza, pace, libertà, diritti delle donne, difesa dei poveri....
Per questo Sabato 20 dicembre Shalom propone una giornata dedicata a San Francesco e al Presepe. Nella mattina, alle 11,00 presso la Sede del Movimento Shalom a San Miniato (piazza Buonaparte), avrà luogo un momento di incontro su "San Francesco nelle dinamiche Shalom" a cui parteciperà il cardinale Beniamino Stella e lo storico Franco Cardini. Nel pomeriggio alle 15.30 insieme al Cardinale Beniamino Stella e allo storico Franco Cardini saremo tutti presso il Santuario della Madonna di Querce - Fucecchio. Dopo la visita alla Cellina dell'acqua miracolosa, verrà concelebrata la Messa dal cardinale Stella insieme al Vescovo Giovanni Paccosi. Seguirà la Lectio Magistralis del prof. Cardini sul tema della giornata.

Movimento Shalom

