Sgominato gruppo criminale tra Livorno e la Costa degli Etruschi, nove arresti

Traffico e spaccio di droga, rapine, estorsioni e uso di armi: è l’accusa contestata a un sodalizio criminale smantellato dai Carabinieri nell’ambito dell’operazione “Penny Black”. Su disposizione della Procura della Repubblica di Livorno, i militari del Comando provinciale, con il supporto del Nucleo cinofili, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove indagati, di nazionalità tunisina e albanese, nelle province di Livorno, Pisa e Prato.

L’inchiesta, condotta dalla Compagnia di Cecina, è partita da un arresto in flagranza nel settembre 2023 per il possesso di oltre 100 grammi di cocaina. Le indagini hanno consentito di ricostruire l’esistenza di un gruppo organizzato attivo nel territorio labronico, capace di gestire un traffico settimanale di circa un chilogrammo tra cocaina e hashish, con basi logistiche per lo stoccaggio della droga e l’utilizzo di veicoli a noleggio.

Secondo quanto emerso, il gruppo avrebbe fatto ricorso a metodi violenti, tra cui il porto abusivo di armi, l’esplosione di colpi di fucile in luogo pubblico a scopo intimidatorio, una rapina per impossessarsi di stupefacente senza pagamento ed estorsioni legate al recupero di crediti illeciti. Nel corso dell’attività investigativa sono stati inoltre arrestati in flagranza 11 soggetti, trovati in possesso di ingenti quantitativi di droga, fino a cinque chili di hashish in un’unica occasione.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per nove indagati, mentre la posizione di altri nove sarà valutata dopo gli interrogatori. Per uno dei destinatari della misura, attualmente localizzato in Spagna, saranno avviate le procedure di ricerca a livello internazionale.