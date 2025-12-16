Sit-in Lega a Fucecchio, sarà distribuito il 'Manifesto per la sicurezza'

'Non c'è Libertà senza Sicurezza!'. La Lega ascolta i cittadini a Fucecchio (Fi) domani mercoledì 17 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 ad una apposita postazione ubicata in piazza XX Settembre al mercato settimanale. Nell'occasione saranno distribuite copie del MANIFESTO PER LA SICUREZZA; in caso di maltempo, la postazione sarà ubicata sotto la tettoia nei pressi del Bar di piazza XX Settembre di fronte all'ingresso del mercato. Sarà presente anche il Segretario Marco Cordone, recentemente confermato dal Congresso locale del Carroccio. Per l'occasione, il Segretario Cordone ha rilasciato la seguente dichiarazione:" Visti anche i recenti atti di vandalismo avvenuti ai danni della struttura del Palazzetto dello Sport e della società Folgore pallacanestro, siamo sempre più convinti che chi delinque e danneggia la nostra comunità senza preoccuparsi di ciò, debba essere perseguito con fermezza perché chi delinque e crea problemi alla vita delle persone perbene, deve essere perseguito in maniera forte da subito ".-

Fonte: Ufficio stampa