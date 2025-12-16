Stato di agitazione alle Industrie Bitossi, nei giorni scorsi presidio lavoratori a Vinci

Decine di lavoratori delle Industrie Bitossi hanno incrociato le braccia lo scorso giovedì davanti ai cancelli dell'azienda a Sovigliana, in via Pietramarina. Da quanto appreso da giorni la RSU del Gruppo Colorobbia ha proclamato lo stato di agitazione con un primo pacchetto di 16 ore di sciopero. Allo sciopero hanno aderito i lavoratori in somministrazione utilizzati dal Gruppo. Al momento non sono note le motivazioni della protesta, ma da quanto appreso non sarebbero a rischio posti di lavoro.

La Cgil ha convocato una conferenza stampa per il prossimo giovedì in cui saranno spiegate le richieste dei lavoratori e i motivi dello stato di agitazione.

