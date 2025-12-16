Un weekend tra giochi e cioccolato: Empoli si prepara al Natale

Il Natale di Empoli si arricchisce di due manifestazioni mai viste in concomitanza con l'ultimo weekend prima delle feste di Natale.

Infatti da venerdì 19 a domenica 21 dicembre 2025 arriva Puro Cioccolato Festival a Empoli: le bancarelle di piazza della Vittoria ospiteranno i maestri cioccolatieri e gli artisti del cacao, con cioccolata calda di tantissimi gusti e dolci tipici da leccarsi i baffi.

In concomitanza, sabato 20 e domenica 21 dicembre, per i 20 anni dalla nascita a Empoli arriverà Ludicomix d'Inverno, rassegna dedicata alla cultura pop e nerd al Palazzo delle Esposizioni. Un'integrazione nel programma di "Empoli Città del Natale" con due giornate speciali pensate per le famiglie e gli appassionati.

A presentare i due eventi nella conferenza stampa dedicata erano presenti il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, l'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci, il presidente di Confesercenti Empoli, Eros Condelli, e il presidente dell'associazione Ludicomix, Tommaso Alderighi.

LUDICOMIX D'INVERNO - L'evento rappresenta uno degli appuntamenti culturali principali inseriti nella cornice della manifestazione natalizia, con l'obiettivo di arricchire il calendario degli eventi e diversificare l'offerta per i visitatori durante il periodo festivo. Un concentrato di divertimento per tutti!

La "Christmas Edition" di Ludicomix offre un'esperienza coinvolgente con focus su:

- Arte Pop e Fumetti: Spazi dedicati all'illustrazione e alle novità editoriali.

- Area Ludica: Ampia disponibilità di giochi da tavolo, giochi di ruolo e videogiochi retro, dove il pubblico può trascorrere ore in un ambiente rilassato, ideale per una pausa tra un acquisto natalizio e l'altro.

- Cultura Nerd: Spazi per cosplay, gadget e tutto il mondo legato alla passione per la cultura pop.

L'iniziativa trasforma la "Città del Natale" in un punto d'incontro generazionale, un concentrato di divertimento da condividere con amici e famiglia durante i giorni di festa.

PURO CIOCCOLATO FESTIVAL - Il format giunge alla nona tappa per il 2025 con oltre 15 stand che ospiteranno maestri cioccolatieri, artigiani pasticceri e produttori d’eccellenza italiani e internazionali, offrendo un viaggio multisensoriale tra profumi avvolgenti, sapori unici e creazioni d’autore che fondono tradizione e innovazione, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Dalle specialità regionali italiane alle raffinatezze internazionali, il festival proporrà degustazioni, curiosità e racconti dedicati a uno degli alimenti più amati al mondo: il cioccolato, simbolo universale di passione, cultura e arte dolciaria. La manifestazione porta anche la firma di Alfredo Orofino, imprenditore torinese presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada e creatore dell’International Street Food Festival, la più grande manifestazione itinerante dedicata al cibo di strada con oltre 200 tappe annuali in tutta Italia.

LE DICHIARAZIONI – “Ringrazio le realtà presenti in questa sala che hanno collaborato e lavorato insieme per questo innesto tra Empoli Città del Natale e i due appuntamenti di rilievo che avremo nel prossimo fine settimana – ha evidenziato il sindaco Alessio Mantellassi -. Tra il culinario, l’artistico e il culturale sarà un’offerta davvero importante, un arricchimento che andrà ad aggiungersi a un afflusso di visitatori davvero superiore agli altri anni, a una settimana dal Natale. Considero questa nuova collaborazione tra Ludicomix e Empoli Città del Natale anche uno spin off della stessa manifestazione”.“Aggiungiamo magia al Natale – chiosa Adolfo Bellucci, assessore al Commercio del Comune di Empoli – con Ludicomix e la prima volta di Puro Cioccolato Festival 2025 che fa tappa nella nostra città. Due manifestazioni di rilievo che regaleranno un fine settimana coinvolgente e dolce”.

Eros Condelli, presidente di Confesercenti Empoli ha spiegato: “Siamo nel sesto fine settimana di Empoli Città del Natale e questa offerta supererà le nostre aspettative. Puro Cioccolato è l’ennesimo format che entra nella programmazione del Natale a Empoli e per la prima volta farà tappa nella nostra città. Quindici espositori da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, in orario continuato dalle 10 alle 21 saranno nel tratto di via Curtatone e Montanara alla chiesa e regaleranno un viaggio sensoriale, di dolcezza e sapori indimenticabili”.

Al termine l’intervento di Tommaso Alderighi, presidente dell'associazione Ludicomix: “La nostra prima volta a Empoli Città del Natale nel nostro ventesimo anno dalla nascita. Il nostro mondo all’interno di una manifestazione davvero bella e molto partecipata da visitatori che provengono da molte parti d’Italia. Saranno due giorni ‘condensati’ (il 20 e 21 dicembre dalle 10.30 alle 19.30) del nostro mondo con il Natale: cosplay, giochi vintage che sono molto ricercati in questo periodo, i mattoncini Lego e molto altro. Sarà un grande fine settimana”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa