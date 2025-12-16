Use vince a Siena, Valentino: "Vittoria di valore"

Importante e meritata, in due aggettivi ci sta tutta la vittoria che l’Use Computer Gross ha centrato sul campo finora imbattuto della Virtus Siena. Due puti che fanno morale e che sono anche maledettamente importanti per la classifica biancorossa.

“A Siena abbiamo conquistato una vittoria di grande valore – spiega coach Luca Valentino - arrivata al termine di quaranta minuti giocati con notevole solidità mentale e tecnica da parte dei ragazzi. Il tutto nonostante alcune difficoltà fisiche e qualcuno non al meglio. Siamo stati bravi a rimanere sempre dentro la partita grazie a una buona circolazione di palla e alla capacità di attaccare il pitturato, creando vantaggi sia con le penetrazioni sia attraverso il gioco in post basso che ci ha permesso anche di conquistare diversi tiri liberi”. “Nel finale – prosegue - quando l’energia inevitabilmente cala, siamo riusciti a mantenere grande lucidità. Cipriani e Sakellariou sono stati estremamente chirurgici nelle conclusioni, punendo la difesa avversaria nelle situazioni che avevamo preparato. Il rientro di Rosselli è stato determinante per la gestione dei possessi e per l’equilibrio complessivo della squadra, dando ordine nei momenti chiave. Voglio sottolineare anche la prova superlativa di De Leone che ha dato un contributo fondamentale su entrambi i lati del campo”. “Siamo riusciti così a costruire un piccolo margine e a difenderlo fino agli ultimi possessi – conclude il tecnico - conquistando una vittoria in trasferta davvero significativa, anche perché la Virtus Siena era finora imbattuta in casa”.

E ora testa alla sfida di sabato prossimo al pala Sammontana contro Arezzo dell’ex coach Alessio Fioravanti. Una gara che chiude il 2025 e che manda l’Use Computer Gross a riposo fino al prossimo 7 gennaio quando è in programma la trasferta di Genova.

