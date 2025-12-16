Santa Croce sull’Arno, Valentina Fanella confermata segretario della Lega

La Lega di Santa Croce sull'Arno al termine del congresso comunale, tenuto nella giornata di ieri, ha confermato l'avvocato Valentina Fanella segretario della locale sezione e ha nominato membri del direttivo Silvia Soldani e Rosetta Mariani. Il mandato durerà per i prossimi 3 anni. In questo periodo il segretario Fanella e i membri del direttivo lavoreranno per il tesseramento, per il più ampio coinvolgimento possibile della base del partito nelle scelte politiche e nel confronto con l'amministrazione comunale del sindaco Roberto Giannoni sulle tematiche più importanti del centrodestra.

Nella stessa occasione i tesserati hanno voluto anche intitolare la sede del partito che si trova in via Dante Alighieri a Santa Croce sull'Arno a uno dei suoi storici militanti più significativi recentemente scomparso, Stefano Vivaldi.

"Un atto dovuto visto il ruolo, l'impegno e soprattutto il contributo dato alla causa della Lega da Vivaldi negli anni di militanza” ha spiegato il segretario Valentina Fanella. “Persona rispettata sia dai colleghi di coalizione, che dagli avversari politici, Vivaldi era un leghista della prima ora che ha creduto nei nostri principi. Una persona dal grande spessore umano e dalla grande preparazione politica, che ci ha supportato per anni quando il ragionamento si faceva stringente. L'intitolazione, pur essendo un gesto simbolico, permetterà che la memoria di questo grande amico e collega di partito non si spenga mai".

Valentina Fanella, Segretario Lega sezione di Santa Croce sull’Arno

Notizie correlate