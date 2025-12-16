Vigili del Fuoco e Protezione Civile, stanziati 58mila euro per sistemare le infiltrazioni

Poco più di 58mila euro sono stati stanziati dall'amministrazione comunale di Empoli per risolvere la questione delle infiltrazioni in un immobile chiave del Terrafino, dove trovano sede la Caserma dei Vigili del Fuoco di Empoli e la Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa.

La manutenzione straordinaria è necessaria a causa dell'usura della guaina di impermeabilizzazione, che ha portato a varie infiltrazioni e gocciolamenti rilevanti.

Il progetto di manutenzione straordinaria provvederà alla rimozione della guaina deteriorata e alla sostituzione con un nuovo strato impermeabile, la revisione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e il ripristino delle soglie delle finestre e delle porzioni sottosoglia dei riquadri contenenti le finestre di facciata, oltre alla fornitura e posa in opera di un sistema di protezione anticaduta dalle coperture dell’immobile in oggetto.

I lavori sono stati affidati all’impresa EdiliziAcrobatica s.p.a. per un importo di 58.300 euro. I lavori dovrebbero durare 30 giorni. In parallelo, l'amministrazione ha preso in carico anche interventi di manutenzione ordinaria legata agli infissi da riparare e mettere in sicurezza.

"Da tempo l'immobile che ospita i vigili del fuoco e la protezione civile aveva bisogno di un intervento manutentivo straordinario - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni, Simone Falorni -, a maggior ragione per le attività fondamentali che vengono svolte al suo interno per la sicurezza della cittadinanza. Contiamo di dare una soluzione definitiva per le questioni di infiltrazioni che da tempo erano state segnalate, lo facciamo con risorse proprie perché volevamo dare priorità a questo intervento".