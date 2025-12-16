Weekend di successi e sfide per il vivaio gialloblu: l’Abc Castelfiorentino protagonista in tutte le categorie

Un weekend ricco di appuntamenti per il vivaio dei Gialloblu di Castelfiorentino. Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo:

UNDER 17 REGIONALE

Tornano a correre i ragazzi di Alberto Ciampolini, che al PalaBetti superano i Lions Montemurlo per 65-56. Dopo il botta e risposta iniziale, il primo allungo è quello dei gialloblu, che nella seconda frazione provano a dare lo strappo alla gara andando all’intervallo sul (36-30). Al rientro in campo gli ospiti accorciano fino a toccare il -3 alla terza sirena (53-50), ma nell’ultimo quarto l’Abc stringe le maglia in difesa e mette il sigillo.

Prossimo impegno domenica 21 dicembre alle 11 sul parquet di Tavarnelle.

Abc Castelfiorentino – Lions Montemurlo 65-56

Tabellino: Profeti 16, Di Carlo 11, Paniccià 16, Muoio 8, Bufalini 2, Giovannoni 10, Capuana 2, Di Vilio, Capocchini, Faffi, Bianchi. All. Ciampolini.

Parziali: 14-13, 22-17, 17-20, 12-6

UNDER 15 ECCELLENZA

Di fronte alla fisicità e all’atletismo della formazione labronica, cadono al PalaBetti i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che cedono il passo all’Invictus Livorno per 71-109. Con le assenze che pesano, e non poco, nelle rotazioni castellane, gli ospiti prendono il largo fin dalla palla a due, andando al primo riposo sul 16-31. Nel secondo quarto la gara viaggia sul botta e risposta, ma Invictus amministra l’ampio vantaggio toccando il +20 a metà (38-58). Con la sfida ormai indirizzata, nella seconda parte i gialloblu provano a reagire, ma Livorno tiene salda l’inerzia e scappa via.

Prossimo impegno sabato 20 dicembre alle 18 al PalaBetti contro La Spezia.

Abc Castelfiorentino – Invictus Livorno 71-109

Tabellino: Macchi 2, Nardi 10, Giovannoni 18, Bellesi, Mannocci, Profeti 12, Gazzarrini, Faffi, Barbieri 3, Falorni 19, Muoio 7, Bertelli. All. Mazzuca.

Parziali: 16-31, 22-27, 15-28, 18-23

ALLIEVI CSI

Riparte da Firenze la corsa dei ragazzi di Claudio Calvani, che battono a domicilio la Sancat per 47-70. Ottimo approccio quello dei gialloblu, che salgono subito in cattedra toccando il +9 alla prima sirena (12-21). Nel secondo quarto arriva la reazione dei fiorentini, ma l’Abc amministra il vantaggio fino al 24-34 su cui si va all’intervallo. Così, al rientro dagli spogliatoi, i gialloblu aumentano l’intensità in difesa dando il via alla fuga definitiva.

Adesso sosta natalizia: si torna in campo sabato 10 gennaio alle 15:15 sul parquet della Teamnova.

Sancat Firenze – Abc Castelfiorentino 47-70

Tabellino: Anton 4, Scherillo 7, Paniccià 28, Di Vilio 8, Torregrossa 6, Bellandi 2, Galli 2, Capocchini 3, Cetti 2, Battaglia 6, Bianchi 2. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 12-21, 12-13, 6-14, 17-22

UNDER 13 REGIONALE

Lo scontro al vertice si tinge di gialloblu: al PalaBetti i ragazzi di Giovanni Corbinelli si assicurano anche il match di ritorno contro la diretta inseguitrice Sancat, chiudendo la pratica sul 49-45 e mantenendo l’imbattibilità del girone D. Come da pronostico, gara equilibrata e combattuta, con le squadre che si alternano al comando viaggiando a braccetto per tutti i quaranta minuti (22-23 all’intervallo). A decidere le sorti del match è infatti la frazione finale, quando i gialloblu sono bravi ad amministrare i possessi decisivi andando a prendersi l’atteso big match.

Prossimo impegno sabato 20 dicembre alle 11:30 sul parquet del Montesport, ultima giornata della prima fase.

Abc Castelfiorentino – Sancat Firenze 49-45

Sono scesi in campo: Poggesi, Costa, Delli Carri, Bini, Arzilli, De Simone, Sordi, Lisi, Allegra, Bagnoli, Profeti, Lucchesi. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 15-12, 7-11, 14-14, 13-8

UNDER 17 FEMMINILE

Non arriva la prima vittoria stagionale per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che cadono a Firenze sponda Affrico per 69-44. Dopo un avvio sostanzialmente in equilibrio, le fiorentine cambiano passo nella seconda frazione piazzando il break che, di fatto, incanala la sfida: 46-21 a metà gara. Così nella ripresa, a fronte dei tentativi castellani di tornare a contatto, le locali amministrano e scappano via.

Prossimo impegno sabato 20 dicembre alle 16:30 al PalaGilardetti contro Poggibonsi.

Affrico Firenze – Gialloblu Castelfiorentino 69-44

Tabellino: Dainelli 10, Jahelezi N. 11, Ciampolini 4, Latini 4, Montanelli 5, Mancini 4, Antognotti 6, Jahelezi S., Majia. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 17-11, 29-10, 15-10, 8-13

MINIBASKET

Weekend da incorniciare per il settore minibasket Abc, che manda in campo tutti i gruppi Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli.

Vittoria attesissima per il gruppo Esordienti maschile di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torggiani, che supera a domicilio l’Use Empoli nel derby esterno; sconfitta nonostante una buona prestazione, invece, per il gruppo Esordienti Femminile di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli, che lontano da casa cede il passo alla Folgore Fucecchio. Passando alla squadre Aquilotti, tris di successi per le formazioni gialloblu: gli Aquilotti Big 2015 e gli Aquilotti Open 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, si impongono rispettivamente sul campo della Virtus Certaldo e al PalaBetti contro l’Olimpia Legnaia, e proprio con Legnaia fanno la voce grossa anche gli Aquilotti Small 2016 di Tommaso Barlabà e Giammarco Filippini. Partita combattutissima tra le mura amiche, chiusa con un pareggio, quella degli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong contro il Montesport, mentre gli Scoiattoli Small 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong danno spettacolo a San Casciano in occasione della tappa 3c3.

