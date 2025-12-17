Spettacolo in mostra: 200 manifesti originali per il 40esimo anniversario del Mandela Forum

Da Ray Charles a Paul McCartney, attraverso Oasis, Barry White, Elton John, Iron Maiden, Frank Zappa, Aerosmith, Roberto Benigni e molti, molti altri.

“Da Palasport a Forum: la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti” è la mostra che, con 200 manifesti originali, ripercorre i principali eventi proposti dall’impianto fiorentino dal 1985, quando fu inaugurato come Palasport Firenze, a oggi, attraverso la trasformazione in Nelson Mandela Forum: un grande tetto sotto al quale si svolgono molteplici attività dedicate all’incontro tra uomini e culture.

Da mercoledì 17 dicembre si potrà visitare gratuitamente la mostra in occasione di tutti gli spettacoli in programma al Mandela Forum. Sono previste anche visite su prenotazione, sempre a ingresso gratuito, in giorni e orari da concordare contattando il Mandela Forum (mostre@mandelaforum.it). L’esposizione è organizzata dall’Associazione Mandela Forum in collaborazione e con il sostegno della Fondazione CR Firenze.

Gli appassionati di memorabilia musicale vi troveranno autentiche rarità, come i manifesti relativi al passaggio da Firenze di Ray Charles nel 1985, di Vasco Rossi e di Liza Minnelli nel 1987, di James Brown nel 1988, di Paul McCartney nel 1993. E ancora Eric Clapton (1987 e 2001), Luciano Pavarotti (1990), Peter Gabriel (1993), Neil Young (2008), Bob Dylan (2009, 2011 con Mark Knopfler e 2018) e, per giocare in casa, i tanti live dei fiorentini Litfiba, Bandabardò e Marco Masini.

Ottima musica che negli anni si è combinata a spettacoli teatrali e musical, con buona dose d’ironia: come dimenticare le 13 repliche di Roberto Benigni del 1995 - immortalate in un manifesto autografato - le 18 serate inanellate dal trio Panariello, Conti e Pieraccioni dal 2016 al 2020 – record assoluto dell’impianto – “Notre Dame de Paris” (2017 e 2022), il Cirque du Soleil (2010, 2016 e 2023), La Fura dels Baus (2008).

Sarà anche l’occasione per ricordare iniziative come i Meeting sui diritti umani, gli incontri nazionali di Emergency, la recente mostra su Enrico Berlinguer e, impossibile dimenticare, la trasformazione nel più grande centro di vaccinazioni della Toscana durante l’emergenza Covid. E poi, fedele alla sua anima multifunzionale, le finali della World League Maschile 2014 di volley, i campionati del mondo di ciclismo 2013, le finali della Coppa Italia di Lega Basket Serie A 2018, gli International Skate Awards.

Accanto a ogni manifesto è stata apposta una targa che riepiloga tutte le date del gruppo o artista al Mandela Forum.

“Questa mostra racconta molto più di una storia di musica e spettacolo: racconta l’evoluzione di un luogo che, in quarant’anni, è diventato uno spazio centrale per la vita culturale, sociale e civile di Firenze – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze -. Il Mandela Forum è stato ed è un grande tetto sotto cui si sono incontrate generazioni, linguaggi, culture diverse, dall’arte alla musica, dallo sport all’impegno civile. La Fondazione CR Firenze lo sostiene e non poteva non sostenere anche questo progetto che valorizza la memoria di un patrimonio condiviso e, allo stesso tempo, riconosce il ruolo che il Forum continua a svolgere come luogo aperto, inclusivo e profondamente legato alla città. È un esempio concreto di come gli spazi culturali possano evolvere nel tempo senza perdere la propria identità, restando al servizio della comunità”.

"Una mostra che ripercorre la storia del Nelson Mandela Forum attraverso 40 anni di manifesti' è un evento che racchiude quattro decenni di storia cittadina" hanno detto l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini e l'assessora alle politiche giovanili Letizia Perini. "Questa esposizione, con i suoi 200 manifesti originali, non è solo un omaggio alla storia culturale di Firenze – dai passaggi di Ray Charles e Paul McCartney ai record di comicità – ma è anche il racconto di un'evoluzione. Il Mandela Forum è oggi un modello di multifunzionalità e un punto di riferimento etico, lottando per i valori di giustizia e tolleranza trasmessi da Nelson Mandela, un percorso supportato da Fondazione CR Firenze e Unicoop Firenze. Questo spazio è stato e continua a essere un catalizzatore fondamentale per le Politiche Giovanili, offrendo incontri, spettacoli e, come dimostrato durante l'emergenza sanitaria, un servizio essenziale alla comunità. Invitiamo tutti i cittadini, in particolare le nuove generazioni, a visitare gratuitamente questa mostra a partire da mercoledì 17 dicembre, per ripercorrere le emozioni del passato e cogliere l'importanza di un impianto che, da 40 anni, è al servizio della città”.

“Assistere a uno spettacolo ha sempre qualcosa di taumaturgico – spiega il presidente dell’Associazione Mandela Forum Massimo Gramigni – in questi 40 anni ci auguriamo di aver donato tanti momenti di felicità, oltre che di riflessione e confronto. Il Mandela Forum è oggi tra gli impianti più evoluti in Italia, un risultato raggiunto attraverso un continuo processo di ammodernamento riguardante, in particolare, l'efficienza energetica, la climatizzazione e la sonorizzazione. Voglio ringraziare la Fondazione CR Firenze, che ha condiviso con noi e sostenuto questo progetto, e Unicoop Firenze, primo e storico sostenitore della trasformazione in Mandela Forum. Ci sentiamo e ci sentiremo sempre al servizio della Toscana e del più grande artista che abbiamo ospitato, il pubblico. I padri venivano a vedere gli Europe, i figli Tiziano Ferro, i nipoti Marracash”.

Il Mandela Forum è l’unico impianto italiano che ha declinato generose offerte di sponsorizzazione (Naming Rights) per mantenere il proprio nome, una decisione presa dall’Associazione Palasport Firenze (dal 2016 Associazione Mandela Forum) che gestisce lo spazio, perseguendo i valori di tolleranza e lotta alle discriminazioni tramandatici da Nelson Mandela, Premio Nobel per la Pace e icona mondiale di giustizia e libertà. Un percorso condiviso da Unicoop Firenze e Fondazione CR Firenze, che da anni sostengono il Mandela Forum e le sue iniziative.

Fonte: Ufficio stampa

