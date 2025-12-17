A.Gi.Mus., concerti all'ospedale San Giovanni di Dio

Dopo il successo dello scorso 4 dicembre, torna lunedì 22 “Musica in ospedale” al San Giovanni di Dio, l’iniziativa promossa da A.Gi.Mus. Firenze in collaborazione con Asl Toscana centro e con il coordinamento della Direzione Sanitaria di presidio. Il progetto a cui ha aderito l’ospedale diretto da Simone Naldini, prevede brevi momenti musicali nelle corsie e nelle sale d’attesa.

Il primo appuntamento ha visto protagonista la flautista Martina Veneri che si è esibita negli spazi del poliambulatorio, dell’allergologia, del Cup e nel reparto di dialisi. Altra musicista, la violoncellista, Carmen Dami. Le artiste erano accompagnate da Giulia Nuti, responsabile Comunicazione e Produzione A.Gi.Mus., e dai medici della Direzione ospedaliera, Daniele Cultrera e Roberta Murolo. Il 22 dicembre toccherà al fisarmonicista, Andrea Misirlis. Un momento di respiro e di sollievo, capace di portare benessere a tutti.

“Accogliere nuovamente questi concerti all’interno dell’ospedale – ha dichiarato il vicedirettore dell’ospedale, Daniele Cultrera - rappresenta una grande soddisfazione per tutta la struttura. In particolare, il format itinerante è stato molto apprezzato perché permette alla musica di raggiungere direttamente i reparti e gli spazi d’attesa, avvicinandosi in modo semplice e naturale a pazienti, familiari e operatori”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

