A Pontassieve chiude il sottopassaggio della stazione

Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Gruppo FS, ha comunicato l'avanzamento dei lavori di riqualificazione della stazione di Pontassieve, inclusa nel Piano Integrato Stazioni nazionale. A partire da lunedì 12 gennaio 2026, il sottopassaggio ferroviario che collega Piazza della Stazione a Via Giuseppe Verdi sarà interdetto al passaggio pedonale nella parte più prossima a Via Verdi, per consentire l'esecuzione di interventi di restyling architettonico e impiantistico.

La chiusura di questa sezione del sottopasso è prevista fino alla fine di marzo 2026.

L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di miglioramento dell'accessibilità e della riqualificazione della stazione, in osservanza alle normative STI-PRM. Durante questo periodo, l'accesso ai binari tramite scale e ascensori sarà regolarmente mantenuto con accesso da Piazza Stazione. Il collegamento pedonale tra le due aree della città è garantito attraverso un percorso alternativo accessibile anche alle persone a ridotta mobilità dal sottopasso dal centro commerciale alla Galleria Cairoli

L'azione sul sottopasso si affianca ai lavori già in corso nel fabbricato viaggiatori in Piazza della Stazione, che prevedono il risanamento strutturale e il miglioramento sismico dell'edificio, il restyling architettonico della biglietteria e della sala d'attesa, la realizzazione dei nuovi servizi igienici e la riqualificazione delle facciate. Si ricorda che i marciapiedi della stazione sono già stati adeguati a quota 55 cm e sono dotati di ascensori.

Al completamento degli interventi descritti sul fabbricato e sul sottopasso, RFI comunica che verranno avviati i lavori per la sistemazione del piazzale esterno, al fine di ottimizzare e riqualificare gli spazi, ripensando l'intero ambito come un'area pedonale a disposizione dell'utenza ferroviaria e di tutta la cittadinanza.

Notizie correlate