Aggredisce i familiari con un’arma da taglio: arrestato 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato nella notte del 14 dicembre dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’intervento è scattato intorno all’una a seguito di una segnalazione al Numero unico di emergenza 112.

I militari sono intervenuti nell’abitazione dei genitori, dove il 21enne, rientrato dopo un allontanamento volontario avvenuto lo scorso 3 novembre, avrebbe dato in escandescenze. In forte stato di agitazione e per futili motivi, il giovane avrebbe aggredito i familiari con un’arma da taglio e con percosse, provocando lesioni al padre, alla madre e al fratello.

Vista la gravità dell’episodio, è stato attivato il “Codice rosso” per la tutela delle vittime. L’arma utilizzata nell’aggressione è stata sequestrata. Su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura di Pisa, l’arrestato è stato condotto nel carcere cittadino, dove resta in attesa dell’udienza di convalida.