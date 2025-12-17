Al Santo Stefano di Prato, sorrisi e regali per i piccoli ricoverati grazie al Direttore Mari e l'Assessora Monni

Anche quest’anno l’ospedale di Prato ha accolto la tradizionale visita di Babbo Natale, un’iniziativa che dal 1989 porta ogni anno lo spirito natalizio tra i piccoli ricoverati dei reparti di Ostetricia e Pediatria. L’evento è promosso e organizzato dal Centro Diritti del Malato, in collaborazione con l’Asl Toscana centro e realizzato grazie ai doni offerti dal Gruppo CONAD Nord Ovest.

Il direttore generale dell’Asl Toscana centro, Valerio Mari, nei panni del Babbo Natale speciale, insieme all’Assessora regionale alla salute Monia Monni, hanno personalmente consegnato i regali ai bambini ricoverati e ai genitori dei neonati, regalando un momento di gioia a chi trascorrerà le festività in ospedale. Un appuntamento all’insegna della vicinanza e della solidarietà condiviso insieme al personale sanitario delle strutture.

Ad accompagnarli erano presenti il Direttore sanitario Lorenzo Roti e la direttrice dei servizi sociali Rossella Boldrini.

A dare il benvenuto alla delegazione, insieme a Fabio Baldi, presidente del Centro Diritti del Malato, c’erano la direttrice del presidio ospedaliero Maria Teresa Mechi, la direttrice infermieristica Monica Chiti e il personale sanitario delle due strutture. La consegna dei regali è stata resa possibile anche grazie a Elisabetta Marcucci, sempre del Centro Diritti del Malato, e ai dirigenti del Gruppo CONAD Tommaso e Fabio Signorini.

Dal 1989, questa iniziativa rinnova ogni anno l’impegno del Centro Diritti del Malato nel portare vicinanza, sorrisi e solidarietà ai bambini e alle famiglie che trascorrono il Natale in ospedale.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa