Alstom, sciopero e presidio a Firenze per condanne lavoratori a processo per incidente ferroviario Livraga

A seguito della sentenza di primo grado sul grave incidente ferroviario avvenuto a Livraga nel febbraio 2020, che si è conclusa con la condanna di due ex lavoratori di Produzione Meccanica, la RSU Alstom Firenze e le organizzazioni sindacali provinciali hanno proclamato un’ora di sciopero per la giornata di oggi.

Lo sciopero si svolgerà oggi, 17 dicembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, con assemblea dei lavoratori all’esterno dell’ingresso di via Fanfani a Firenze.

Nel corso dell’assemblea verranno discusse con le lavoratrici e i lavoratori le valutazioni sulla sentenza e le iniziative sindacali da intraprendere a tutela della dignità, della sicurezza e dei diritti di chi lavora.

La RSU e le organizzazioni sindacali sottolineano l’importanza della mobilitazione.

RSU Alstom Firenze

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Ufficio Stampa Cisl Toscana e Firenze