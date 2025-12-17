Aumentano le tariffe sportive, Csx Castelfranco: "Scelta ingiustificabile"

Dal 2026 le tariffe per le società sportive di Castelfranco subiranno un aumento del 35%. Il costo forfettario per l’utilizzo degli impianti sportivi per ogni squadra giovanile Under 18 passerà da 450 a 600 euro a stagione.

Venerdì prossimo il Consiglio Comunale voterà il bilancio di previsione 2026-2028. Anche se gli aumenti sono ormai generalizzati, questa resta una scelta politica precisa che colpisce chi garantisce ogni giorno crescita e aggregazione ai nostri ragazzi. Dopo i rincari dello scorso anno su mensa, trasporto scolastico e cimiteri, l'Amministrazione torna a battere cassa su famiglie e associazioni.

I numeri parlano chiaro: la documentazione allegata al bilancio certifica che il Comune chiuderà il 2025 con un avanzo presunto di oltre 420mila euro e un fondo cassa di oltre 2 milioni e mezzo. Era davvero necessario colpire lo sport per racimolare poche migliaia di euro in più?

Rivendichiamo con orgoglio che nel mandato precedente, ascoltando le società, estendemmo la tariffa agevolata a tutto il settore giovanile, innalzando la soglia dalle squadre Under 16 a tutte le Under 18. Lo facemmo perché credevamo, e crediamo tuttora, che lo sport giovanile sia un motore di crescita sociale insostituibile.

L'impatto di questa manovra sarà pesante. Per realtà come la pallavolo femminile, il basket e il calcio, che gestiscono numerose squadre, il rincaro supererà i 1.000 euro annui. In un momento in cui trovare sponsor è sempre più difficile, queste scelte mettono in grossa difficoltà i bilanci di chi opera ogni giorno sul territorio con impegno e sacrificio.

Chiediamo al sindaco Mini e alla giunta di ritirare l'aumento e cercare soluzioni alternative. Non si risanano i conti tassando i giovani e il loro diritto alla pratica sportiva.

