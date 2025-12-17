Buoni spesa per le famiglie in difficoltà, il gesto di solidarietà della comunità cinese di Fucecchio

Con il Natale ormai alle porte, l'associazione Amici della Cina ha voluto portare il proprio contributo alla comunità di Fucecchio attraverso un gesto di vicinanza e solidarietà. Questa mattina, mercoledì 17 dicembre, alcuni rappresentanti dell'associazione hanno incontrato la sindaca Emma Donnini e l'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti per consegnare dei buoni spesa che saranno distribuiti alle famiglie che vivono situazioni di fragilità e difficoltà economica. Ad occuparsi della distribuzione dei buoni saranno Auser e Caritas.

“Un gesto di vicinanza e di amicizia a cui la comunità cinese ci ha ormai abituato – spiegano la sindaca Donnini e l'assessore Lazzeretti -. Una donazione che arriva in un periodo particolare come quello delle festività natalizie: un piccolo, grande regalo per chi vive situazioni di fragilità. Da parte nostra un immenso grazie all'associazione, per un gesto importante che non solo aiuta il prossimo, ma che permette anche di proseguire la strada verso un processo di integrazione quanto mai urgente e necessario”.