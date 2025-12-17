Chi nasce a Nottola fino a Epifania riceve un alberello di Natale

Sanità Montepulciano
Fino al 6 gennaio 2026, i nuovi nati all’ospedale di Nottola saranno festeggiati con la consegna di alberelli di Natale realizzati interamente a mano all'uncinetto. L'iniziativa è del personale del reparto Materno Infantile, aiutato dal gruppo uncinetto della Contrada della Torre di Siena.

Gli alberelli possono essere utilizzati come addobbo per le culle dei piccoli come augurio di un futuro luminoso. Questi si aggiungono ai consueti cappellini rossi realizzati a mano dal personale del reparto Materno Infantile dell’ospedale, che, come ogni anno, tengono al caldo piccoli nati nel periodo natalizio.

«Siamo davvero felici della solidarietà espressa per il nostro punto nascita di provincia, che ogni anno accoglie e accompagna tante famiglie nel delicato momento della nascita, - le parole del direttore di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Nottola Flavio Civitelli. – È un gesto che scalda il cuore delle famiglie e che rappresenta il senso di appartenenza del nostro personale».

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa

Notizie correlate

Montepulciano
Attualità
20 Ottobre 2025

Ospedale di Nottola, modifica alla viabilità per ambulanze e mezzi attrezzati per Dialisi e Riabilitazione ambulatoriale

In conseguenza di lavori urgenti sulla strada rialzata che accede a Dialisi e Riabilitazione ambulatoriale dell'ospedale di Nottola, la stessa sarà interdetta al passaggio completo da giovedì 23 a domenica [...]

Montepulciano
Sanità
31 Maggio 2025

Donazioni all’Oncologia di Nottola: inaugurati un ecografo portatile e quadri per rendere più accogliente il reparto

Ieri 30 maggio nell’auditorium dell’ospedale di Nottola, sono stati inaugurati un ecografo portatile e dei quadri donati all’Oncologia da parte delle associazioni di volontariato della Val di Chiana senese. All’evento [...]

Montepulciano
Sanità
8 Maggio 2025

Ospedale di Nottola, stop all’acqua fredda da sabato sera a domenica sera

A causa di un guasto imprevisto all'impianto di distribuzione dell'acqua fredda che interessa tutto l'ospedale di Nottola, per consentire la più rapida riparazione dello stesso, è necessario interrompere l'erogazione dell'acqua [...]



Tutte le notizie di Montepulciano

