Chi nasce a Nottola fino a Epifania riceve un alberello di Natale

Fino al 6 gennaio 2026, i nuovi nati all’ospedale di Nottola saranno festeggiati con la consegna di alberelli di Natale realizzati interamente a mano all'uncinetto. L'iniziativa è del personale del reparto Materno Infantile, aiutato dal gruppo uncinetto della Contrada della Torre di Siena.

Gli alberelli possono essere utilizzati come addobbo per le culle dei piccoli come augurio di un futuro luminoso. Questi si aggiungono ai consueti cappellini rossi realizzati a mano dal personale del reparto Materno Infantile dell’ospedale, che, come ogni anno, tengono al caldo piccoli nati nel periodo natalizio.

«Siamo davvero felici della solidarietà espressa per il nostro punto nascita di provincia, che ogni anno accoglie e accompagna tante famiglie nel delicato momento della nascita, - le parole del direttore di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Nottola Flavio Civitelli. – È un gesto che scalda il cuore delle famiglie e che rappresenta il senso di appartenenza del nostro personale».

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa

Notizie correlate