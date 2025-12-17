Cisl Toscana sul caso Albanese: "È ufficio scolastico che deve valutare accertamenti"

In merito alle polemiche e alle annunciate ispezioni nei confronti di istituti scolastici a seguito di iniziative cui ha preso parte la dott. Francesca Albanese, si richiama anzitutto il dovere delle istituzioni scolastiche di garantire, nell’esercizio della propria autonomia, che la programmazione e la gestione delle attività educative, nell’ambito di decisioni assunte nelle competenti sedi collegiali, sia sempre pienamente rispettosa del pluralismo culturale e del diritto degli studenti a una formazione critica e completa, sottratta a estremizzazioni e a ogni forma di indottrinamento.

Occorre inoltre evitare che la scuola diventi terreno su cui si giocano contrapposizioni ideologiche estranee alla sua funzione costituzionale, che ne fa un luogo di formazione culturale e civile, non uno spazio di adesione politica.

In questo senso l’autonomia scolastica ha sempre implicato e richiesto un’attenzione costante nel mantenere il giusto equilibrio fra libertà di insegnamento e responsabilità verso gli studenti, specie quando si affrontano temi di forte attualità, esposti al rischio di polarizzazioni e di estremizzazioni; di tutto ciò va sempre tenuto conto nella gestione di eventi che si svolgono comunque in uno spazio scolastico, sia esso fisico che virtuale.

Occorre tuttavia evitare che episodi circoscritti in ambito locale, e sui quali a tale livello può essere presa in considerazione l’eventuale necessità di approfondimenti e accertamenti, siano trasformati in “casi nazionali”, esponendo le comunità scolastiche coinvolte a una pressione mediatica e politica che appare francamente eccessiva e non giustificata, col rischio di alimentare, anziché contenere e contrastare, logiche di contrapposizione su temi la cui complessità non può mai essere ignorata quando si agisce con ruoli e responsabilità educative in una comunità scolastica.

Si ritiene pertanto che sia l’Ufficio Scolastico Regionale a dover valutare l’opportunità di disporre accertamenti nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica.

Fonte: Ufficio stampa Cisl Toscana Cisl Firenze-Prato