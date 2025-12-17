Cna Pisa premia le imprese più longeve e virtuose

Economia e Lavoro Pontedera
CNA Pisa premia le sue aziende virtuose e longeve. Si è svolta ieri, al Piccolo Teatro Digitale di Pontedera, la cerimona di premiazione di quattro imprese che rappresentano un punto di riferimento storico per la Valdera. Un piccolo gesto simbolico quale riconoscimento per la continuità, la qualità e il contributo umano e sociale offerto al territorio nel corso dei decenni.

Alla cerimonia hanno preso parte il coordinatore sindacale della zona, Simone Romoli, il presidente CNA Valdera, Nico Panichi insieme al vicesindaco di Bientina Alessandro Cai e l’assessore alle attività produttive del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli.

L’iniziativa ha posto al centro il valore dell’impresa come luogo di comunità, dove professionalità, relazioni, competenze e responsabilità sociale si intrecciano e diventano parte integrante dell’identità territoriale.

Le imprese premiate:
VENTURI RIPRODUZIONI – 40 anni di attività
Storica copisteria, legatoria e tipografia con sede a Pontedera in Via Mameli 14, è da decenni punto di riferimento per professionisti, aziende e cittadini. Ha saputo coniugare tradizione artigiana e innovazione tecnologica, mantenendo costante attenzione alla precisione e alla qualità del servizio.

Laboratorio Odontotecnico Scarpellini e Bottoni – 40 anni di attività
Laboratorio specializzato nella produzione di protesi dentarie, oggi con sede a Bientina, in Via Gramsci 52A, dopo oltre trent’anni trascorsi a Buti, dove l’attività è nata e si è sviluppata. Rappresenta un esempio di artigianalità tecnica e aggiornamento professionale continuo al servizio di studi dentistici della Valdera.

Riconoscimenti speciali
Carlo Giusti – Parrucchiere a Pontedera – 60 anni di attività
Storico parrucchiere con salone in Via Gotti 61 a Pontedera, Giusti – oggi 81enne – incarna un modello di dedizione senza tempo. Ogni giorno raggiunge il salone da Forcoli, rientra a casa per la pausa pranzo e riapre nel pomeriggio, continuando a lavorare con passione e cura. È stato premiato alla presenza della moglie, della figlia e della nipote.

Bianchi Sergio Edilizia Srl – 40 anni come società, 73 anni di storia complessiva
Impresa edile di grande prestigio in Valdera, con uffici in Via Tosco Romagnola 63 a Pontedera. La società è attiva dal 1985, ma le sue origini risalgono al 1952, quando fu fondata come ditta individuale dal costruttore Sergio Bianchi, scomparso nel febbraio 2024. Oggi l’attività prosegue grazie ai figli che portano avanti un’eredità imprenditoriale costruita sulla serietà, sulla qualità e sulla capacità di innovare nel tempo.

«Premiare queste attività – ha detto Nico Panichi, presidente CNA Valdera – significa riconoscere l’impatto che hanno avuto e continuano ad avere sul tessuto sociale della Valdera. Queste imprese fanno comunità: creano relazioni, generano valore e custodiscono tradizioni che arricchiscono tutto il territorio. Di questi tempi fare impresa e farla bene è un traguardo da tutelare e celebrare».

Fonte: Ufficio stampa

