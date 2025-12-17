Consiglio comunale Empoli: in odg dimissioni di Campinoti, bomba al cantiere teatro, Keu, Multiutility, cittadinanza a Albanese, interventi su scuole

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 22 dicembre 2025, alle 9 con eventuale prosecuzione alle 21, nella sala al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41. Come di consueto i lavori potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito l’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Dimissioni del consigliere comunale Simone Campinoti - Surroga e convalida della nomina del nuovo consigliere.

3.Commissioni consiliari I “Affari generali e istituzionali con funzioni di controllo” e IV “Bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale, sviluppo economico” - Sostituzione del consigliere Simone Campinoti da componente delle commissioni consiliari. Commissioni consiliari permanenti II “Assetto e utilizzazione del territorio, ambiente ed infrastrutture, demanio e patrimonio” e III “Cultura, istruzione, turismo, sport e tempo libero, servizi sociali, igiene e sanità, mense e trasporti scolastici” - Modifica composizione e nomina nuovi membri.

4.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su ritrovamento nuovo ordigno bellico nel cantiere del teatro “Il Ferruccio” e sui ritardi dei lavori di realizzazione.

5.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su sicurezza ex Montevivo/Montepagani in località Ponzano.

6.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su nuova viabilità frazioni Pozzale e Casenuove – chiarimenti e dettagli per la cittadinanza.

7.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su chiarimenti in merito al ritrovamento del secondo ordigno bellico presso il cantiere del teatro “Il Ferruccio” e altre procedure di bonifica bellica preventiva.

8.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nell’area di cantiere del teatro comunale e sul territorio comunale.

9.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su indirizzo mail PEC Comune di Empoli.

10.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su emergenza freddo e politiche sociali per i senzatetto.

11.Interrogazione presentata dai gruppi Consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su gestione della raccolta rifiuti in città.

12.Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028.

13.Tariffa corrispettiva (Taric) – Approvazione modifiche al regolamento dal 01/01/2026.

14.Bilancio di Previsione 2026-2028 – Esame ed approvazione.

15.Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 – Approvazione.

16.Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 12.13 del Regolamento Urbanistico vigente, come variato con deliberazione del consiglio comunale n. 93 del 18.12.2023. Approvazione definitiva.

17.Regolamento per l’assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per chiese e gli altri enti religiosi, i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie. Approvazione.

18.Acquisizione al patrimonio comunale di alcuni terreni in località Tinaia- Approvazione.

19.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e Ser.D per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti.

20.Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su tutela delle condizioni di lavoro del personale in appalto presso l’Ospedale San Giuseppe di Empoli.

21.Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra contro la quotazione in borsa della Multiutility Toscana.

22.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su modifica segnaletica viabilità via Tino da Camaino ed adozione provvedimenti per carenza parcheggi zona ospedaliera.

23.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia sulla realizzazione di un cimitero per animali d’affezione nel Comune di Empoli.

24.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per la valutazione di un attraversamento pedonale rialzato o altri interventi di messa in sicurezza nell’area di via Fucini, incrocio con viale Amendola, lato liceo artistico “Virgilio”.

25.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per trasparenza e pubblicazione dei risultati dei monitoraggi Arpat relativi alle acque sotterranee nell’area interessata da contaminazione da Keu.

26.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, l’esposizione della bandiera palestinese e ulteriori iniziative di sostegno al popolo palestinese.

27.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle per l’attivazione del servizio pre e doposcuola nel Comune di Empoli, di un'indagine conoscitiva tra le famiglie e per la promozione della parità di genere.

28.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, su presa d’atto dell’esito referendario comunale sui servizi pubblici locali del 9.11.2025: conferma del progetto Multiutility Toscana (Plures), già interamente pubblica, conferma e ulteriore impegno per la modifica statutaria della società per escludere definitivamente la quotazione in borsa quale forma di finanziamento per gli investimenti e conferma della ripubblicizzazione di acque avviata nel 2021 attraverso il riacquisto delle quote del socio privato.

29.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per maggiore sicurezza nei luoghi di volontariato e di Pubblica Assistenza.

30.Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su richiesta alla Città Metropolitana di Firenze di un maggior impegno, sostegno e investimento nelle scuole superiori del Comune di Empoli.

31.Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su Legge elettorale della Regione Toscana: sollecitare una revisione in chiave democratica.

