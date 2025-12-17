Coro e orchestra al San Giuseppe di Empoli, musica in corsia con il concerto di Natale

Mancano due giorni al grande ritorno della musica in corsia. È tutto pronto per il concerto di Natale al San Giuseppe di Empoli, in programma venerdì 19 dicembre alle 16 nella cappella dell'ospedale. A distanza di quindici anni la musica classica torna ad allietare i reparti del nosocomio cittadino. Un gesto di vicinanza dedicato ai degenti, ai loro familiari e al personale sanitario che trascorrerà anche questi giorni di festività in servizio.

L’iniziativa è organizzata dalla Pia Società Corale Santa Cecilia e dall’Associazione Culturale Il Contrappunto con il contributo dell’Ente Cambiano Scpa e del Comune di Empoli, e con il patrocinio dell’Azienda USL Toscana Centro, della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze.

A esibirsi nella cappella dell’ospedale sarà la Corale Santa Cecilia insieme all’Ensemble di archi e ottoni dell’Orchestra Il Contrappunto. La direzione è affidata al Maestro Andrea Mura, affiancato dal Maestro del Coro Simone Faraoni.

Il programma musicale. Il concerto, di circa un’ora, prevede una prima parte dedicata alla musica sacra natalizia e una seconda dedicata ai canti popolari della tradizione italiana ed europea.

Diretta TV, streaming e diffusione in tutti i reparti. L’esecuzione sarà trasmessa in diretta su TVR 7Gold (canale 17), raggiungendo non solo l’Ospedale San Giuseppe ma anche i degenti degli ospedali di Fucecchio e San Miniato. La diretta streaming sarà disponibile sul canale YouTube della Corale. Monitor con amplificazione all’esterno della cappella permetteranno di seguire il concerto anche a chi non potrà entrare.

Il brano di chiusura vedrà la partecipazione di una rappresentanza del personale – medici, infermieri, operatori e addetti ai servizi – che si uniranno al coro, in divisa, per augurare Buon Natale ai degenti.

La replica del concerto nella Collegiata di Sant’Andrea. Il programma del 19 dicembre verrà replicato domenica 21 dicembre alle ore 16 nella Collegiata di Sant’Andrea, nell’ambito di Empoli Città del Natale, in collaborazione con il Centro Studi Musicali Busoni e l’Orchestra Ferruccio Busoni. Alla direzione ancora il Maestro Andrea Mura. Ingresso libero.

Fonte: Il Contrappunto

