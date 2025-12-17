Dal Consorzio di Bonifica Basso Valdarno 12 milioni di euro in manutenzioni nel 2026

Dodici milioni di euro. È quanto il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha stanziato per le attività di manutenzione nel proprio comprensorio nel prossimo anno, sulle province di Pisa, Pistoia, Firenze, Lucca e Livorno. «Nella penultima seduta dell’assemblea consortile abbiamo approvato il Piano delle Attività di Bonifica per l’anno 2026 – spiega Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno -. Le attività di manutenzione previste sono distribuite sulle quattro Unità idrografiche omogenee (Uio) del Consorzio e riguardano la manutenzione sul reticolo di gestione, sugli impianti idrovori e per la vigilanza e controllo del suddetto reticolo. I lavori sono suddivisi in perizie da realizzare in amministrazione diretta, in affidamento a imprese, imprese agricole e coltivatori diretti».

In dettaglio, per la Uio Area Pisana sono stati stanziati 3,7 milioni di euro, per la Uio Colline Valdera 2,7 milioni, per la Uio Egola Montalbano 2,2 milioni e per la Uio Valdinievole 2,6 milioni di euro. Un totale di 11,2 milioni di euro, a cui si aggiungono 800mila euro dall’utile di esercizio per lavori del medesimo Pab sulle varie Uio del comprensorio: gli investimenti in manutenzioni si attestano quindi a 12 milioni di euro. A questi si aggiungono gli interventi già annunciati, da realizzarsi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 con risorse proprie, grazie a quanto risparmiato sul Piano di Bonifica (Pab) 2025: attività di manutenzione, opere murarie e lavori di scavo finanziati interamente con fondi interni per oltre un milione di euro.

Sono inoltre in arrivo una serie di interventi straordinari particolarmente significativi. Tra questi, è imminente l’avvio dei lavori per il completamento impianto idrovoro di Porta a Lucca, un intervento da 1 milione e 150mila euro finanziato con Dpcm 18/06/2021: sono già state ordinate le apparecchiature elettromeccaniche e i lavori avranno inizio nel 2026. Sono in fase di approvazione due progetti esecutivi per la realizzazione di importanti opere per l’irrigazione su cui sarà richiesto specifico finanziamento. Si tratta degli interventi di recupero funzionale di un sistema di gore per la captazione e la distribuzione di acqua ad uso irriguo nella porzione di territorio tra Collodi e la ferrovia Lucca-Pistoia nel Comune di Pescia (Pt), progetto da 7,0 milioni di euro e l’adeguamento e miglioramento dell'adduzione e distribuzione a servizio degli invasi Pavone e Cavalcanti, progetto da 4,9 milioni di euro, nel comune di Volterra (Pi). È, inoltre, in corso di definizione un progetto per l’intervento di ripristino della diga dell'invaso Cavalcanti, nel comune di Volterra (Pi) per circa 1,4 milioni di euro. Queste progettazioni sono state trasmesse alla Regione Toscana per l’inserimento nella Programmazione del Pnissi, Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico.

Fonte: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

