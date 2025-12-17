Dove vola la memoria: a Impruneta nasce il murale 'Hereditas'

In via G. Falcone a Impruneta una cabina elettrica cambia volto: da superficie segnata da scritte spontanee diventa elemento riconoscibile del paesaggio urbano, grazie a un intervento artistico che intreccia natura, memoria e identità locale.

È stato inaugurato il murale “Hereditas”, realizzato dall’artista Insane Jane sulla cabina elettrica di via G. Falcone. L’opera è stata promossa dal Comune di Impruneta e realizzata dall’Associazione Mixed Media e dalla Cooperativa Sociale Coop.21, in collaborazione con E-Distribuzione, nell’ambito del progetto “Energie Creative” dell’Assessorato alle Politiche Giovanili.

Prima dell’intervento, la cabina presentava superfici ricoperte da scritte e segni eterogenei, privi di un disegno unitario. Oggi, grazie al murale, l’infrastruttura mantiene la sua funzione tecnica ma acquisisce un nuovo valore visivo e simbolico.

"Il murale raffigura elementi della flora e fauna locali – ulivo, vite, alloro, papaveri e una gazza ladra – e utilizza la simbologia delle piante per rappresentare il rapporto tra memoria, territorio e comunità. La gazza in volo collega idealmente generazioni e storie, mentre i papaveri richiamano il ricordo della guerra come monito per il futuro.", ha commentato l'artista Insane Jane.

All’inaugurazione, insieme al Sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini all’assessore Marco Canuti e al consigliere delegato Andrea Vitali, erano presenti i referenti di E-Distribuzione, l’artista Insane Jane, gli operatori di strada di Coop.21 e i sostenitori dell’iniziativa Don e Carolyn Elkington. L’evento si è concluso con una merenda collettiva e con pannelli dedicati, che avevano permesso ai partecipanti di sperimentare l’uso della bomboletta.

"Nonostante le complessità burocratiche e autorizzative, interventi come questo dimostrano quanto la street art possa generare valore per la comunità. La cabina di via Falcone, un tempo segnata dal degrado, oggi è un luogo curato e riconoscibile grazie alla collaborazione tra cittadini, associazioni, E-Distribuzione e amministrazione. È un esempio concreto di come il lavoro condiviso possa migliorare gli spazi pubblici e rafforzare il senso di appartenenza al territorio.", hanno dichiarato il sindaco Riccardo Lazzerini e il Consigliere delegato Andrea Vitali.

Questa progettualità specifica, nata dal dialogo tra Comune di Impruneta, E-Distribuzione e tessuto associativo e cooperativo, si inserisce nella più ampia attività da parte della società elettrica per la riqualificazione urbana, che coniuga innovazione, sostenibilità, attenzione e rispetto per l’ambiente: le cabine elettriche, così, non sono più soltanto asset strategici di distribuzione dell’energia elettrica ma diventano anche tele a cielo aperto su cui dare vita a vere e proprie opere d’arte.

In questi anni, con i progetti Cabine del Paradiso, Cabine d’autore, Cabine in Rosa, Energia a colori e molti altri, E-Distribuzione ha abbellito centinaia di infrastrutture in Italia e in Toscana, dando vita a una sorta di museo diffuso che si arricchisce con la collaborazione di istituzioni, artisti, scuole e associazioni.

Con questo progetto anche la rete elettrica di Impruneta diventa artistica, sociale e solidale. È possibile proporre progetti di street art tramite il portale dedicato: https://www.e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/street-art.html

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa