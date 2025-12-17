Dramma Popolare, anticipazione per il 2026: il Teatro del Cielo racconterà San Francesco

A San Miniato si parlerà di San Francesco. Il Teatro del Cielo 2026 fa una scelta carica di significati: il prossimo anno si festeggia l’Ottavo Centenario della morte (1226-2026) del santo. Le celebrazioni ufficiali partiranno il 10 gennaio alla Porziuncola di Assisi. Così il Dramma Popolare porterà la figura del «Poverello», ancora una volta, sulla scena sacra.

È quanto anticipato, appunto, dal presidente della Fondazione Istituto del Dramma Popolare Marzio Gabbanini e dal vescovo Giovanni Paccosi durante l’ultima assemblea dei soci. Questa messa in scena vedrà il coinvolgimento di Davide Rondoni, scrittore e drammaturgo, noto per il suo profondo legame e per le sue interpretazioni di San Francesco, di cui è presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni degli 800 anni della morte.

Durante l’assemblea sono state ripercorse le attività del 2025. L’assemblea ha poi ammesso anche un nuovo socio: Marco Bertelli di San Miniato, professionista stimato in ambito informatico.

Durante la riunione c’è stata anche la consegna del contributo raccolto durante lo spettacolo «Voce di Donna», andato in scena il 25 novembre scorso, a favore delle ragazze della Casa Famiglia Caritas di San Miniato.

«Il 2025 è stata un’annata eccezionale – spiega Gabbanini –. Abbiamo registrato un successo straordinario in tutte le iniziative che portiamo avanti come Fondazione. Sono grato a tutto il Cda che lavora con compattezza, passione e competenza, e i risultati si vedono. Così come sono grato al nostro direttore artistico Masolino D’Amico, che ci onoriamo di avere nella nostra Fondazione».

Il presidente ha poi ringraziato la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, guidata da Giovanni Urti, che insieme a Crédit Agricole sostiene in modo determinante la vita e i successi del Dramma. L’assemblea si è conclusa con la benedizione del presepe allestito, come da tradizione, in piazza del Seminario, davanti alla sede.

