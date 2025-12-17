Rubavano capi di lusso per rivenderli all'estero: fermati due cittadini stranieri

I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno fermato due cittadini rumeni, di 56 e 36 anni, accusati di furto aggravato e ricettazione. Secondo quanto ricostruito, i due titolari di un negozio di abbigliamento in Romania erano arrivati in Toscana circa due settimane fa e avrebbero sottratto diversi capi di marca da negozi locali, con l’intenzione di rivenderli nel loro Paese.

Gli investigatori li hanno intercettati all’aeroporto di Bologna, mentre erano in partenza dall’Italia. Durante il controllo dei bagagli sono stati recuperati 29 capi ancora con i cartellini, che saranno restituiti ai legittimi proprietari. I due fermati sono stati portati nel carcere di Bologna; dopo la convalida del fermo, è stato disposto nei loro confronti l’obbligo di presentazione ai carabinieri di Firenze.

