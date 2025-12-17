All'EcoPark di Ponte a Elsa un punto prestito bibliotecario e il primo Urp di Prossimità

Tripla inaugurazione nella giornata di mercoledì 17 dicembre 2025 all'EcoPark di Ponte a Elsa. Dopo l'apertura dell'immobile alla cittadinanza, arrivano i primi servizi a popolare i locali rinnovati. La sperimentazione dello Spazio Giovani PAE, il primo Urp di Prossimità della storia del Comune e il Punto Prestito Bibliotecario distaccato, tutti nell'ala dell'edificio che si affaccia a Nord Est. Proprio nel giorno dell'inaugurazione è stata fatta rinnovata la prima carta d'identità e alcuni utenti hanno potuto prenotare il proprio appuntamento.

LE DICHIARAZIONI – “Abbiamo investito molto per portare i servizi nelle frazioni e nei quartieri di Empoli, sin dall’inizio del mandato di questa giunta abbiamo creato un Piano che riportasse interventi dedicati a ogni singola realtà più lontana dal centro città – commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. Oggi cominciamo con Ponte a Elsa e sono molto orgoglioso che questo nuovo edificio possa diventare una nuova Casa per i cittadini di questa zona di Empoli. Non ci fermiamo qui: a breve porteremo un altro Urp di Prossimità a Monterappoli, dove esistono già vari servizi come gli ambulatori alla sede dell’associazione Il Torrino; andremo anche a Villanuova nell’immobile dove ora trova spazio la Farmacia Comunale. Immaginiamo anche di portare nell’ex scuola di Casenuove, oggi adibita all’emergenza freddo, un Urp di Prossimità. Così come nell’ex Casa del Fascio di Fontanella, che subirà un profondo restauro e darà vita a un luogo ricco di servizi. Cominciamo oggi ma procediamo spediti verso i prossimi mesi".

"Noi oggi abbiamo portato il Comune nella frazione di Ponte A Elsa - commenta l'assessora all'Urp Diffuso e ai Servizi Demografici, Valentina Torrini -, perché investire sui servizi di prossimità significa aiutare i cittadini e le cittadine più fragili, ma anche rafforzare il legame e la vicinanza tra la cittadinanza e le istituzioni. Un valore più che mai importante oggi, visto che in Italia stanno aumentando le difficoltà sociali ed economiche della popolazione. Ringrazio i dipendenti dell'Urp per la disponibilità che hanno mostrato e per aver creduto con noi in questo progetto, che porta nella frazione nuovi servizi, aumentando il numero delle persone che la frequenta, che la vive e che speriamo compri nei negozi di vicinato".

“L’apertura del primo Punto Prestito Bibliotecario a Ponte a Elsa – commenta l’assessore alla Cultura, Matteo Bensi - va a ridefinire la presenza dei servizi bibliotecari sul territorio di Empoli. Una presenza capillare anche nelle frazioni significa avvicinare la cultura alle persone e invogliare a provare anche i servizi di prestito e consultazione. Empoli da sempre ha un rapporto collegato con le frazioni, basti pensare che il premio letterario più importante prende il nome da una frazione, quella del Pozzale. Assieme all’ampliamento degli orari della biblioteca comunale, potremo migliorare il servizio a tutela della comunità. Vedo già nella vicinanza tra lo Spazio Giovani PAE e il Punto Prestito un'alleanza con collaborazioni e scambio di competenze”.

URP di PROSSIMITÀ - Ecco i servizi disponibili per l'Urp di Prossimità di Ponte a Elsa, attivo il mercoledì dalle 9 alle 13.

- Informare su prestazioni, servizi, attività, norme e strutture dell’Amministrazione comunale

- Accogliere e orientare i cittadini in relazione all’utilizzo dei diversi sportelli comunali e dei canali di comunicazione

- Carta d'identità elettronica (CIE) per cittadini residenti nel comune

- Pagare tariffe e tributi comunali tramite Pagobancomat

- Autentica di firma

- Autentica di firma venditore su passaggio di proprietà di veicoli dotati di certificato di Proprietà in formato cartaceo

- Autenticazione di copie

- Legalizzazione di fotografie

- Autocertificazione

- Rilascio di certificati anagrafici

PUNTO PRESTITO BIBLIOTECARIO - Ecco i servizi disponibili per il Punto Prestito Bibliotecario di Ponte a Elsa, con personale che gestisce i servizi della biblioteca, attivo il mercoledì dalle 16 alle 19.

- Prestito locale di libri, cd, dvd, audiolibri

- Prestito interbibliotecario

- Consulenza, assistenza e sostegno nella ricerca bibliografica

- Informazioni su catalogo e servizi bibliotecari.

È il quarto punto prestito del territorio dopo quello alla Casa della Memoria, quello della Sezione Soci al Centro*Empoli e quello al Centro Giovani di Avane (gli ultimi due gestiti da volontari).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa