Festa dello spazio a Vinci, grande partecipazione per Ilaria Cinelli. Prossimo ospite Marco Iozzi

È stata ottima la risposta di pubblico, fra appassionati e curiosi, che ha partecipato al primo dei tre eventi dedicati alla Giornata nazionale dello spazio, alla quale il Comune di Vinci aderisce con una serie di eventi che celebrano e promuovono la conoscenza e l'importanza del settore spaziale e le sue ricadute nella vita quotidiana.

Celebrata in tutta Italia lo scorso 16 dicembre (lo stesso giorno del 1964 il primo satellite italiano, il San Marco 1, fu lanciato nello spazio), a Vinci la manifestazione vede un calendario ricco: sabato 13 dicembre è intervenuta Ilaria Cinelli, ingegnera senior nota per i propri successi nell'ingegneria biomedica e nell'esplorazione spaziale. Cinelli ha parlato de "I prossimi voli spaziali umani" in una Biblioteca Leonardiana gremita di adulti e giovani appassionati di cose astronomiche. Ilaria Cinelli ha poi giocato con loro ai Lego, messi a disposizione con un’esposizione a tema e area gioco libero da ToscanaBricks, Il LEGO® Users Group della Toscana.

Il calendario della Festa dello spazio a Vinci prevede un ultimo appuntamento: sabato 20, alle 16.30 in Biblioteca Leonardiana, sarà la volta di Marco Iozzi, componente del Gruppo Astrofili di Montelupo e da oltre trent’anni appassionato di astri, che parlerà di "Comete, fra mito e scienza".

Con un ideale passaggio di testimone dall'Anno del Volo (il 2025) all'Anno dell'Ingegno (il 2026), il Comune di Vinci ha collaborato con il Club per l'Unesco di Vinci e il Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino, che hanno organizzato la Festa dello spazio.

Marco Iozzi. Classe 1965, astrofilo da oltre trent'anni con la passione per la divulgazione e per la ricerca scientifica. Componente del Gruppo Astrofili Montelupo (GRAM), all'interno del quale ricopre la carica di consigliere, si dedica alle attività di ricerca presso l'Osservatorio Astronomico "Beppe Forti" e presso il suo osservatorio personale l’H.O.B Astronomical Observatory. Si tratta di lavori che trovano riscontro nella comunità scientifica, con osservazioni e risultati citati in circolari internazionali e pubblicazioni. Alla ricerca affianca con entusiasmo l'attività divulgativa, per condividere con tutti la bellezza del cielo. Collabora con la rivista Coelum, per la quale cura articoli dedicati agli asteroidi. Nel gennaio 2022, grazie a Maura Tombelli, ha avuto il privilegio e l'onore di vedere un asteroide battezzato con il suo nome: (100726) Marcoiozzi = 1998 BY43.

Fonte: Comune di Vinci

