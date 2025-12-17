Fiorentina-Udinese, divieti e misure di sicurezza

l prossimo 21 dicembre, in occasione dell’incontro di Serie A 2025/2026 tra ACF Fiorentina e Udinese Calcio allo stadio Artemio Franchi, sono stati disposti specifici provvedimenti di sicurezza a tutela dei tifosi e della cittadinanza.

Le misure sono state definite al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi il 16 dicembre 2025, sulla base delle valutazioni delle Forze di polizia. Secondo il provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S., dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 21 dicembre sarà in vigore:

Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro o lattina, in tutti gli esercizi pubblici e le attività commerciali situate all’esterno dello stadio, nell’area compresa tra Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi e Viale Volta.

Divieto di detenzione di spray urticanti, sia all’interno dello stadio che lungo lo stesso perimetro esterno indicato per il divieto di alcolici.

Le misure sono state adottate per prevenire comportamenti pericolosi e garantire la sicurezza dei tifosi e della comunità durante l’incontro.