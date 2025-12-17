Fondazione Tommasino Bacciotti: inaugurato il 29esimo appartamento

“Quello che fa la Fondazione Bacciotti è un esempio concreto di impegno sociale. Ogni istituzione e ogni cittadino dovrebbe continuare a impegnarsi affinché servizi come questo possano proseguire a dare coraggio e speranza a tante famiglie”. Lo ha detto Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, partecipando all'inaugurazione del 29esimo appartamento della Fondazione Bacciotti, nel giorno del compleanno di Tommasino a Montebeni, Fiesole, il paese natale del bambino. L'appartamento è stato messo gratuitamente a disposizione delle famiglie che arrivano da tutta Italia per seguire i percorsi terapeutici nel reparto di oncologia pediatrica.

L’inaugurazione, dove Paolo e Barbara Bacciotti, genitori di Tommasino, hanno fatto gli onori di casa, ha visto presenti, oltre a Stefania Saccardi, il presidente della Regione Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro e quella di Fiesole Cristina Scaletti.

“Oltre ai ringraziamenti dovuti – ha proseguito Saccardi – vogliamo ribadire l’importanza di garantire la continuità di questi aiuti concreti, che non sono solo un sostegno umano ma anche un supporto fondamentale al sistema sanitario. Da parte nostra ci impegniamo attraverso due strumenti principali: un sistema sanitario regionale efficiente e l’impegno concreto di ciascuno di noi, affinché iniziative come questa non solo sopravvivano, ma crescano e si rafforzino, diventando una rete stabile di accoglienza e solidarietà capace di continuare a dare forza, dignità e speranza alle famiglie.”

Il taglio del nastro ha segnato un altro traguardo fondamentale per la Fondazione Bacciotti, che celebra anche il 25° anniversario dalla sua nascita. In questi anni la Fondazione ha supportato 29 famiglie che, colpite dalla malattia di un figlio, hanno affrontato la lunga e difficile strada delle cure. Un segno concreto di vicinanza e di sostegno che allevia il pesante fardello economico e psicologico che devono sostenere.

Il nuovo appartamento, come gli altri già attivi, non è solo un aiuto ai nuclei familiari, ma rappresenta anche un risparmio per il sistema sanitario nazionale e regionale. Ogni appartamento messo a disposizione fa risparmiare infatti risorse per la sanità, consentendo alle famiglie di concentrarsi sulla salute dei propri bambini senza dover pensare al costo della permanenza in una città lontana da casa.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Notizie correlate