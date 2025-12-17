Osservare la realtà con lo sguardo dell'infanzia: presentazione di 'Gaza attraverso i miei occhi' alla Biblioteca di Cascina

Osservare la realtà, anche quella più complessa, attraverso lo sguardo dell'infanzia: è questo il cuore dell'iniziativa in programma venerdì 19 dicembre, alle 18, alla Biblioteca Comunale di Cascina (Viale Comaschi 67). La presentazione del libro illustrato "Gaza attraverso i miei occhi" rappresenta un'occasione di incontro e approfondimento rivolta a persone di ogni età. L'opera, arricchita dalle illustrazioni di Sara Liguori, nasce dall'incontro tra l'idea di Francesca Merz e la testimonianza della giornalista palestinese Nadra El Tibi, che scrive dalla Striscia di Gaza.

Attraverso le voci di quattro giovani protagonisti - Suzan, Marah, Adnan e Wissam - il libro ci trasporta nella Palestina del 2025, raccontando la vita sotto assedio con una delicatezza che non nasconde le difficoltà, ma neppure la speranza. È un racconto che restituisce dignità a un popolo che, pur tra macerie e privazioni, continua a opporre alla distruzione la tenacia della pazienza e la forza degli affetti.

L'incontro vedrà la presenza di Francesca Merz, coautrice e curatrice del progetto, insieme all'assessora Giulia Guainai in rappresentanza del Comune di Cascina. Un contributo fondamentale arriverà - condizioni permettendo - dal collegamento in diretta da Gaza con l'autrice Nadra El Tibi, per portare una voce diretta oltre i confini del conflitto. A coordinare gli interventi sarà Gaetano Spagnuolo del Comitato ARCI di Pisa e Alta Val di Cecina, ideatore del progetto "Super-Noi" volto a esplorare il valore educativo del fumetto e del libro illustrato. A conclusione della presentazione, l'associazione Alipes condurrà un laboratorio creativo dedicato ai bambini e alle bambine, ispirato proprio alle storie del libro.

L'appuntamento è promosso dal Circolo Primavera di Cascina, in collaborazione con la Cooperativa MARE Laboratorio di Innovazione Sociale, Alipes APS, il Comitato ARCI di Pisa e Alta Val di Cecina, il Comune di Cascina e la sua Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze. Per informazioni e prenotazioni del libro (13 euro): educazione@gmail.com.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa