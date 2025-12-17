Gioco delle tre campanelle a Piazzale Michelangelo, denunciato un 25enne

I carabinieri di Firenze Ricorboli, nel pomeriggio del 14 dicembre, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di origine rumena, classe 2000, per l’ipotesi di reato di esercizio di giochi d’azzardo.

I militari dell’Arma, che già da giorni avevano messo in atto appositi servizi nella zona di Piazzale Michelangelo per contrastare la truffa delle tre campanelle, avrebbero notato un uomo che dopo avere posizionato tre campanelle e una pallina di spugna sopra un asse da stiro usato come tavolino, invitava i passanti a scommettere mentre.

L’intervento dei Carabinieri ha subito fermato il gioco e l’uomo ha tentato di fuggire con tutti i suoi strumenti, venendo però rapidamente fermato. Il soggetto è stato quindi portato presso la Stazione Carabinieri e deferito in stato di libertà, mentre gli strumenti di gioco gli sono stati sequestrati.