Il Natale anima il centro storico di Pisa: Babbo Natale arriva in Ape 50 in Largo Ciro Menotti

Il Natale anima il centro storico di Pisa: Babbo Natale arriva in Ape 50 per incontrare i bambini e sostenere il commercio di borgo

Pisa si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della magia del Natale e della convivialità. Venerdì 19 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, Largo Ciro Menotti diventerà il cuore pulsante di un evento speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, promosso con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e sostenere il commercio di vicinato. L'iniziativa promossa da Confesercenti Pisa con il Patrocinio del Comune di Pisa in collaborazione con Ape Club d'Italia e Ape Club d'Italia sezione Pisa.

Protagonista dell’iniziativa sarà Babbo Natale, che farà il suo arrivo in modo originale e suggestivo a bordo di una Ape 50 completamente addobbata a tema natalizio, pronta a percorrere le vie del centro storico per portare sorrisi, stupore e atmosfera festosa.

Durante il pomeriggio Babbo Natale accoglierà bambini e famiglie, ascolterà i desideri natalizi dei più piccoli e ritirerà le letterine di Natale, regalando un momento di gioia e condivisione che richiama i valori più autentici delle feste.

"L’evento si inserisce all’interno delle iniziative natalizie volte a animare il borgo cittadino - spiega il Presidente di Confesercenti Pisa Fabrizio di Sabatino - incentivando la presenza delle famiglie nel centro storico e sostenendo le attività commerciali locali, che rappresentano un presidio fondamentale di socialità, tradizione e vitalità per la città di Pisa. Un'iniziativa che chiude il ricco calendario di eventi che, grazie alla collaborazione dei commercianti ed in particolare della coordinatrice Antonia Nicoletti, che hanno contraddistino il 2025 in Borgo e nelle strade limitrofe."

Confesercenti Pisa invita cittadini e visitatori a partecipare, vivendo il centro storico in un clima di festa, calore e vicinanza, riscoprendo il piacere di fare acquisti nei negozi di prossimità e di condividere insieme la magia del Natale.

Fonte: Confesercenti Pisa