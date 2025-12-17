Incidente in un cementificio nell'Aretino, ferito un operaio di 26 anni

Cronaca Castel Focognano
Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe schiacciato un braccio

Questa mattina, a Rassina nel comune di Castel Focognano (Arezzo), un operaio di 26 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro all’interno del cementificio Colacem. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe schiacciato un braccio, ma la dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato alle 8:32 e sul posto sono intervenuti il personale infermieristico della Misericordia di Bibbiena, i vigili del fuoco di Bibbiena e i tecnici della Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl Toscana Sud Est. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice 3, con condizioni al momento sotto valutazione.

Per accertare le cause dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri.

