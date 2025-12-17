Interconnessi gli acquedotti di La Borra e Ponsacco: conclusi i lavori da 450mila euro

Un’opera attesa da anni dalla comunità di La Borra è oggi realtà: si sono conclusi i lavori di Acque per l’interconnessione tra gli acquedotti della frazione pontederese e del comune di Ponsacco. Un intervento strategico per il servizio idrico locale, che segna un passaggio a suo modo “storico” per il territorio e che porterà benefici concreti e duraturi nel tempo.

L’intervento, realizzato dal gestore idrico con un investimento da 450mila euro, consente di superare la separazione tra due reti fino a oggi indipendenti, creando un sistema più solido e affidabile. Grazie all’interconnessione, la frazione di La Borra può infatti contare ora su una maggiore continuità dell’erogazione, su una pressione più stabile e una capacità di risposta più efficace in caso di guasti, manutenzioni o situazioni di emergenza.

I lavori hanno previsto la posa di oltre 770 metri di nuove condotte. La parte dell’intervento nella zona agricola a sud dell’abitato è stata eseguita con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC), che ha permesso di installare 550 metri di tubazioni riducendo al minimo l’impatto sul territorio. La seconda fase, sviluppata all’interno della frazione, ha interessato 220 metri di rete con scavo tradizionale e il rifacimento degli allacci d’utenza. I lavori sono di fatto terminati, tranne che per un ultimo tratto in via del Pino, che sarà completato dopo le festività natalizie. Trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, sarà infine garantita la riasfaltatura dei tratti di strada interessati dai cantieri.

“Con la conclusione di questo intervento - dichiara il presidente di Acque, Simone Millozzi - consegniamo al territorio un’infrastruttura che ha un valore che va oltre il singolo cantiere. L’interconnessione tra acquedotti significa maggiore affidabilità del servizio oggi e maggiore capacità di affrontare le sfide di domani. È il risultato di una programmazione attenta e di un impegno costante nel rendere le reti più moderne, resilienti e vicine ai bisogni reali delle comunità che serviamo”. “Un investimento molto importante da parte di Acque - sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli - che consente di garantire una maggiore pressione all'interno della rete idrica nella zona, dando risposta concreta anche alle richieste arrivate dai residenti e dalla Consulta di frazione. Come amministrazione comunale ringraziamo il gestore per la disponibilità e il costante rapporto di collaborazione”.

Fonte: Acque SpA

